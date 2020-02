Dalla rabbia di Petrachi alle parole di Dzeko: nervi tesi in casa Roma

Il direttore sportivo ha strigliato la squadra all'intervallo del match col Sassuolo. Irritazione per le parole pronunciate dal bosniaco a fine gara.

di Redazione Fox Sports - 03/02/2020 09:25 | aggiornato 03/02/2020 10:30

Una pesante battuta d'arresto. In casa Roma si continua a riflettere sulla sconfitta rimediata al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Un 4-2 inaspettato che segue l'ottima prestazione messa in mostra da Pellegrini e compagni nel derby di una settimana fa pareggiato 1-1 contro la Lazio.

Intanto due giorni dopo la gara contro i De Zerbi boys emergono alcuni retroscena che fanno capire come il clima in casa giallorossa sia tutt'altro che sereno. A raccontarli è l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui all'intervallo di Sassuolo-Roma, sul 3-0 per i neroverdi (ma il risultato avrebbe potuto essere molto più rotondo), il direttore sportivo Gianluca Petrachi è sceso negli spogliatoi e si è reso protagonista di un'autentica sfuriata davanti ai giocatori.

E in un momento così delicato, con Friedkin che a ore dovrebbe subentrare a Pallotta alla guida della società, non sono piaciute affatto le parole pronunciate dal nuovo capitano Edin Dzeko al termine del match. Insomma, tutti sono in discussione. Contro il Bologna, venerdì 7 gennaio alle 20.45 all'Olimpico, alla squadra di Fonseca servirà una pronta reazione per ritrovare il sereno.