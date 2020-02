Accade in Brasile, nel Campionato Paulista di Serie A2: laggiù la Juventus veste granata, è meno temibile e ha subito un gol anche dal sosia del colombiano bianconero.

Allora, provate a pensare a una partita in cui la Juventus sia sotto di due reti alla mezz'ora del secondo tempo - estremamente difficile, certo, ma non impossibile almeno in termini assoluti - quando un contropiede della squadra avversaria viene finalizzato da... Quadrado, che come un funambolo dribbla il portiere e la butta dentro: 3-0 e partita alle ortiche.

Qualcosa non vi torna? Sì, avete ragione e non è solo una questione di Q o di C. Certo, perché il giocatore della Juventus si chiama Juan Cuadrado - con la C, appunto - ed è colombiano, mentre quello che ha sotterrato le speranze della presunta Vecchia Signora è un brasiliano che si chiama in realtà Igor Cardoso, detto Quadrado per la somiglianza davvero incredibile con l'ex Lecce e Fiorentina.

Certo, il buon Igor, che gioca nel Sao Caetano, compagine dal discreto passato - in bacheca ha un titolo paulista oltre a una finale di Copa Libertadores, persa nel 2002 - che attualmente milita nel Campionato Paulista di Serie A2, non fa nulla per sfuggire al paragone fisico col colombiano, copiandone pedissequamente il look, dal particolare taglio di capelli ai baffetti, fino alle pose in campo. Di sicuro, comunque, è meno prolifico di Juan, almeno per il momento, visto che, come raccontano le cronache, quello che ha segnato l'altra sera al Clube Atlético Juventus è il suo primo gol fra i professionisti.

Cesar Aparecido, che in Italia ha giocato con Lazio, Inter, Livorno e Bologna, in Brasile ha vestito le maglie sia del Clube Atlético Juventus che del Sao Caetano

Quadrado, il sosia che segna alla Juventus

Ma, a ben vedere, la bizzarra coincidenza di un Quadrado che segna alla Juventus non è la sola di una serata davvero particolare. Sì, perché la Vecchia Signora do Brasil si è trovata a dover fronteggiare, oltre a Quadrado, anche Ronaldo e Douglas, rispettivamente centravanti ed esterno del Sao Caetano, un triplo "tradimento", insomma, che ne ha provocato il tracollo e la caduta nella parte destra della classifica.

GOOOOOOOOOOOOL DO ESTREANTE!



29'/2º: Quadrado dribla o goleiro e marca o terceiro. Logo em seu primeiro jogo como profissional.



Juventus 0 x 3 São Caetano. pic.twitter.com/iko6iLUiPH — A.D. São Caetano (@adscoficial) February 2, 2020

Le stranezze, però, non finiscono qui. Sapete quali sono i colori sociali della Juventus paulista? Bianco e nero? Acqua. La maglia è granata e i pantaloncini sono bianchi, proprio come i rivali cittadini della nostra Vecchia Signora. Una scelta che affonda le sue radici nella storia: fondato negli anni Venti del secolo scorso dai dipendenti del cotonificio di Rodolfo Crespi, un imprenditore italiano grande tifoso juventino, il Clube Atlético Juventus optò per il granata in quanto il bianconero contraddistingueva già molte squadre di San Paolo, dal Santos al Corinthians, per dire. Si può dire, insomma, che l'ignaro Quadrado, con una sola rete, ha dato un dispiacere sia alla Juventus che ai granata.