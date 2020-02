L'attaccante francese faccia a faccia con Tuchel dopo la sostituzione contro il Montpellier. Non è il primo episodio, sta spingendo per un trasferimento?

di Antonio Gargano - 03/02/2020 12:44 | aggiornato 03/02/2020 12:49

Potrebbe essere soltanto una nuvola passeggera, oppure il il presagio di un clamoroso addio a fine stagione. Kylian Mbappé è stato il protagonista nel 5-0 del Paris St. Germain sul Montpellier, ma non per la prestazione in campo. L'attaccante francese ha mostrato tutto il suo disappunto al momento della sostituzione, nonostante il gol del momentaneo poker.

Tuchel l'ha richiamato in panchina a metà ripresa, mettendo in campo Icardi. In occasione del cambio, Mbappé si è diretto verso il tecnico e i due si sono scambiati alcune parole, con il calciatore che ha coperto il labiale con la mano. Pur non conoscendo il contenuto della conversazione, l'espressione nervosa del classe 1998 ha riportato alla mente i malumori delle ultime settimane.

J'avais pas vu cette scène de #Mbappe.

Tu gagnes largement, t'as marqué, t'es titulaire quasiment tous les matchs, y'a de grosses échéances, tu fais l'imbécile comme ça et tu respectes ps non plus le mec qui te tend 1 manteau. Après tu fais ds asso pr éduquer les gosses 🤷🏾‍♂️ pic.twitter.com/FOPnlqLV7l — Emjeïs (@Airforcemad) February 2, 2020

L'attaccante della Nazionale francese è al centro del progetto del PSG, ma sembra non esserlo al 100% nei piani di Tuchel, che invece lo sostituisce più di quanto vorrebbe un punto di riferimento del club. Mbappé si sente parte integrante e trascinatore della squadra, ma non si sente messo nelle condizioni di dimostrarlo.

A fine partita, all'interno dello spogliatoio, c'è stato un ulteriore confronto tra tecnico e giocatore. Inoltre, l'intercessione di Leonardo durante le ore successive al match sembra aver portato ad una tregua. La pace è ancora lontana, ma per il momento i due dovrebbero riuscire a mettere da parte i malumori per il bene degli obiettivi della squadra: il PSG è largamente in vetta alla Ligue 1, ma deve pensare anche e soprattutto al cammino in Champions League.

Al termine della stagione, il club potrebbe fare valutazioni importanti: se la ferita non dovesse essere completamente risanata, si potrebbe procedere all'addio di uno dei due. Il fattore economico potrebbe spingere Tuchel lontano da Parigi più facilmente: Mbappé potrebbe ovviamente diventare un pezzo forte del calciomercato estivo, ma le cifre parlano chiaro e soltanto pochissimi top club potrebbero permettersi una spesa che, con tutta probabilità, sarebbe la più alta di sempre o quasi.

Il Real Madrid è alla finestra da mesi, aspettando un minimo segnale per portare in Spagna uno tra Neymar e Mbappé. Se l'assalto al primo è già fallito in passato, le merengues potrebbero decidere di fiondarsi con decisione sul talento francese, più giovane di 6 anni e con un valore di mercato più alto rispetto al brasiliano.

Due fattori risulteranno senza dubbio determinanti a fine stagione: l'evoluzione del rapporto tra Mbappé e Tuchel e il bilancio stagionale che farà registrare il PSG, soprattutto in campo europeo. Il calciomercato comincia tra 5 mesi, ma dalla Spagna rimbombano senza sosta le sirene madridiste.