Secondo il polacco dell'Hertha Berlino i rossoneri cambiato troppo spesso in attacco.

di Redazione Fox Sports - 03/02/2020 17:42 | aggiornato 03/02/2020 17:47

Non è passata neanche una settimana dal suo addio al Milan per trasferirsi all'Hertha Berlino, in Bundesliga. Sono trascorsi pochissimi giorni, ma Krzysztof Piatek non ci ha impiegato troppo tempo per mandare una frecciata velenosissima al suo ex club.

Il centravanti polacco, come riportato dalla Bild, ha infatti detto la sua sul suo approdo in Germania e sull'addio alla Serie A, diventato inevitabile dopo l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic:

Fare gol è una passione, le aspettative sono molto alte a Berlino e i tifosi in città mi hanno urlato "Piatek, pum, pum, pum!". In panchina dopo l'arrivo di Ibrahimovic? Al Milan succede questo. Cambiano gli attaccanti ogni anno, quindi probabilmente è una loro abitudine.

Insomma, non l'ha presa proprio benissimo Krzysztof Piatek, che non ha nascosto le sue perplessità sul trasferimento deciso dal Milan nella recente sessione di calciomercato invernale. A giudicare da queste parole, forse, fosse dipeso da lui avrebbe optato per giocarsi le sue possibilità in modo diverso.