di Antonio Gargano - 03/02/2020 16:28 | aggiornato 03/02/2020 16:33

Federico Bernardeschi con la maglia del Milan, Lucas Paquetà con quella della Juventus. Uno degli scambi più intriganti della sessione invernale di calciomercato non trova però conferma nelle ufficialità di fine gennaio. I due club hanno preferito far tramontare questa ipotesi, lasciando tutto invariato quantomeno fino al termine della stagione.

Ma perché la trattativa è saltata dopo tanti confronti tra le parti? Entrambe le squadre, stando a quanto riportato da Goal.com, erano intenzionate a portare a termine lo scambio, ma con la condizione necessaria che l'affare fosse subordinato ad altre operazioni imbastite soprattutto dai bianconeri. La sponda rossonera di Milano, invece, avrebbe preferito assicurarsi l'ex calciatore della Fiorentina e girare alla Juventus il brasiliano.

Fin da inizio dicembre, le due dirigenze si sono sedute allo stesso tavolo per intavolare l'affare. Due calciatori di talento assoluto, ma con un grosso punto interrogativo sulla continuità nelle rispettive squadre. La questione economica, ovviamente, l'ha fatta da padrone fino a fine gennaio, quando poi è definitivamente tramontata l'ipotesi del doppio trasferimento.

I dubbi sollevati da entrambe le parti hanno reso difficile la valutazione di Bernardeschi e Paquetà. Juventus e Milan non sono riuscite a mettersi d'accordo sulle cifre, non arrivando mai ad offerte concrete e piani di scambio effettivamente percorribili.

A ciò si è poi aggiunto il contorno del calciomercato, con la dirigenza bianconera impegnata anche nell'ipotesi di scambio col PSG. Mattia De Sciglio sarebbe dovuto andare in Francia, Layvin Kurzawa all'Allianz Stadium. Come con il Milan, anche con i parigini non si è giunti ad un accordo per i trasferimenti e i difensori sono rimasti ai rispettivi posti.

In un'ottica puramente tattica, quindi, la Juventus ha preferito non liberarsi di Bernardeschi, pur essendo Paquetà un calciatore che piace a Sarri. Il Milan, dal canto suo, avrebbe voluto puntare su un calciatore più esperto rispetto al brasiliano, che ha mostrato sprazzi di talento cristallino in un'esperienza spesso caratterizzata da troppe ombre, probabilmente anche per le carenze del collettivo.

La seconda parte della Serie A 2019/2020 vedrà ancora Bernardeschi in lotta per conquistare campionato e Champions League, Paquetà invece nelle vesti di pedina di valore nella rincorsa del Milan verso un piazzamento europeo. Tutto come prima, con una suggestione che potrebbe rivedere la luce durante la sessione estiva di calciomercato.