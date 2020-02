Napoli, Riccio: "Champions? Pensiamo al Lecce..."

Abbiamo avuto qualche difficoltà su certi palloni. Arrivavamo dopo su alcuni rimpalli e sono venute meno alcune certezze. Dovremo lavorare sicuramente su questo nei prossimi giorni, è da queste fasi della partita che possiamo e dobbiamo crescere. Champions? No, pensiamo al Lecce. Non ci facciamo distrarre da altre cose

La gara si è incanalata molto bene, ma l'eurogol di Quagliarella ci ha fatto cambiare un po' le cose. Abbiamo dovuto rileggerla in modo diverso. Dovevamo essere compatti, cercando di tenere palla il più possibile. Questo gruppo ha bisogno di stimoli mentali, conosciamo bene le nostre difficoltà e il percorso che abbiamo fatto, ci servivano i giocatori con queste qualità. I ragazzi hanno fatto di tutto per rientrare il prima possibile, e chi ha tenuto botta nelle scorse settimane ha fatto più del possibile per arrivare a questo momento. Demme? Ha stretto i denti anche lui, è stato molto male per un virus influenzale, l'abbiamo recuperato tra stanotte e stamane, è stato fondamentale.

Dopo la vittoria del Napoli per 4-2 in casa della Sampdoria, ha parlato a Sky Sport il vice di Gennaro Gattuso, Luigi Riccio, visti alcuni problemi familiari del tecnico degli azzurri:

