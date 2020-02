Non è passata inosservata una lunghissima scritta tatuata sulla schiena del numero 7 rossonero nel corso di Milan-Verona: la storia di "Mamihlapinatapai".

di Luca Guerra - 03/02/2020 09:09 | aggiornato 04/02/2020 00:14

Quattro partite di fila da titolare in Serie A, con un assist a Cagliari e tanta sostanza sulla fascia destra, e un sorriso ritrovato. Tra le novità del Milan in questo 2020 c'è Samu Castillejo: il numero 7 spagnolo è stato rilanciato da Stefano Pioli nel 4-4-2 varato con l'arrivo in rosa di Zlatan Ibrahimovic e sta rispondendo alla fiducia ricevuta con prestazioni di qualità superiore rispetto alla media esibita nel primo anno e mezzo in Italia.

Il 25enne arrivato in rossonero nell'estate 2018 dal Villarreal ha rubato l'attenzione di telecamere e tifosi al minuto 66 della partita pareggiata dal Milan contro il Verona per 1-1 a San Siro per un'altra ragione: il laterale spagnolo è andato a terra in uno scontro di gioco, per sua fortuna senza esiti. Le telecamere si sono però concentrate in particolare su un appariscente tatuaggio - tra i tanti presenti sul suo corpo - comparso sulla parte bassa della schiena di Castillejo, coincidente con una lunghissima scritta.

A un'attenta lettura, la parola che compare è "Mamihlapinatapai": ben 16 caratteri, ma una storia da scoprire alle spalle. Non solo quelle di Castillejo, ma delle sue origini sul vocabolario. Il termine Mamihlapinatapai è stato al centro di un lungo dibattito nel 2018, quando tornò all'attenzione mondiale grazie a un articolo sul sito della BBC. Secondo quanto ricostruito dai media americani, si tratta di un vocabolo che prende vita dallo Yaghan, lingua morta o quasi che si parla in una tribù della Terra del Fuoco. Come si leggeva nell'articolo, era considerata la parola più difficile da tradurre, e significa:

Uno sguardo tra due persone che desiderano che l’altro inizi qualcosa che entrambi vogliono, ma che nessuno ha il coraggio di iniziare.

Milan, Castillejo e "Mamihlapinatapai": un tatoo che sa di rinascita

Difficile sapere come Castillejo abbia deciso di aggiungere alla serie dei suoi tatoo "Mamihlapinatapai", legato a una lingua che negli States provano a mantenere in vita come tante di quelle legate ai nativi americani. Non si sa cosa tenga uniti gli Yaghan, principalmente marinai e scalatori, e si stabilirono nella Terra del Fuoco circa 6000 anni fa, e l'esterno spagnolo. Il binomio è però spesso sfoggiato da Samu sui social, dai quali si evince come il tatuaggio sia stato realizzato tra il 2017 e il 2018.

La parola ha avuto una forte risonanza sul web, tanto che il celebre sito Urban Dictionary ha ipotizzato che si utilizzi per riferirsi a un’inespressa attrazione sessuale tra due persone, mentre gli studiosi lavorano sul suo significato da oltre 150 anni, come testimoniato dalle ricerche avviate dal linguista e missionario inglese Thomas Bridges dopo aver visitato la regione nel 1860. Di certo, però, la suggestione di affiancare "Mamihlapinatapai" alla storia tra Castillejo e il Milan resta forte: anche il club rossonero e il giocatore spagnolo per un anno e mezzo sono sembrate due parti "che desiderano che l’altro inizi qualcosa che entrambi vogliono, ma che nessuno ha il coraggio di iniziare". Come quel feeling sul terreno di gioco, che sembra finalmente scoccato.