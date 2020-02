Il figlio di Paolo e nipote di Cesare lanciato nella mischia da Pioli nel recupero di Milan-Verona: ha da poco firmato il rinnovo del contratto fino al 2024.

di Luca Guerra - 03/02/2020 13:04 | aggiornato 03/02/2020 13:08

I Maldini e il Milan, un legame senza fine. A ribadirlo, nel pomeriggio della partita pareggiata a San Siro dai rossoneri contro il Verona, l'esordio in Serie A di Daniel. Trequartista classe 2001 dal cognome ingombrante, con papà Paolo che ha scritto un ampio pezzo di storia del club e nonno Cesare che ne ha visto i primi passi e i primi calci nel giardino di casa. Fino alla Scala del calcio, con pochi ma emozionanti minuti giocati nell'1-1 contro la squadra allenata da Ivan Juric.

Lanciato in campo al minuto 93 al posto di Samu Castillejo nel confuso e inefficace assalto finale del Milan contro un avversario in inferiorità numerica per l'espulsione di Amrabat, Daniel Maldini ha celebrato l'esordio in prima squadra tra gli applausi convinti di San Siro. Il tutto sotto gli occhi di papà Paolo, che nel 2009 dava l'addio al calcio giocato e dall'estate 2018 è un dirigente del club.

Nei pochi secondi giocati, Daniel non ha avuto - come prevedibile che fosse - modo di incidere. La data del 2 febbraio 2020 resterà per sempre nella sua mente. E non certo perché palindroma, ma storica. Perché ha rappresentato la presenza della terza generazione dei Maldini con i colori di uno dei club più blasonati al mondo sulle spalle. Il giovanissimo ha affidato la sua gioia ai microfoni di Milan TV:

Il mio esordio è stato un sogno, peccato per il risultato. Il Verona è una squadra tosta, magari meritavamo i tre punti ma abbiamo portato a casa un pareggio. La prossima speriamo di vincere. Questo esordio era un obiettivo che mi ero prefissato, ora speriamo di andare avanti così. Ho provato un'emozione forte, ci ha pensato papà a tranquillizzarmi.

Serie A, Daniel Maldini all'esordio con il Milan nell'1-1 con il Verona

Serie A, la prima di Daniel Maldini con il Milan: lo manda papà

La presenza di una bandiera come papà Paolo, che ha giocato ben 902 gare con la maglia del Milan, segnando 33 gol e vincendo 26 titoli in 25 anni di carriera, ha rasserenato e non ha minimamente irretito il giovane Daniel. Che a differenza del padre non ama la fase difensiva: è un trequartista che nella Primavera rossonera in stagione ha già segnato 6 reti in 9 partite e l'anno scorso ha toccato quota 10 centri in 26 presenze. Un dolce pensiero sarà andato anche a nonno Cesare, scomparso quasi quattro anni fa (il 3 aprile del 2016), che al Milan c'è stato prima come calciatore - più di 400 presenze e 3 reti tra il 1954 e il 1966 - e poi come allenatore di giovanili e prima squadra.

Paolo Maldini, suo figlio Daniel ha esordito con la prima squadra del Milan

A 35 anni di distanza dal debutto in rossonero di Paolo, datato 20 gennaio 1985 in un Udinese-Milan 1-1, e a ben 66 da quello di suo nonno, risalente a un 4-0 alla Triestina del 19 settembre 1954, ecco la prima di Daniel. Che come suo padre ha avviato il cammino in rossonero con un pareggio: che possa essere di buon auspicio? Lo sperano lui e il Milan. Il contratto, rinnovato a novembre scorso, lo lega al club fino al 2024 e il tempo per far bene c'è. Papà Paolo, dietro la scrivania, si emoziona e fa il tifo per Daniel. Maldini e il Milan, un legame senza fine.