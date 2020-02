Lazio, Lazzari minacciato da tifosi della SPAL: "Non lo meritavo..."

L'esterno biancoceleste è stato minacciato di morte da alcuni tifosi della SPAL.

di Redazione Fox Sports - 03/02/2020 07:12 | aggiornato 03/02/2020 09:17

Una giornata meravigliosa che è stata in parte rovinata. Manuel Lazzari è stato in assoluto uno dei migliori in campo nel match della 22esima giornata di Serie A vinto dalla Lazio per 5-1 contro la SPAL. L'esterno biancoceleste è stato decisivo nell'azione che ha portato al 2-0 firmato da Caicedo e ha servito ad Adekanye il pallone del pokerissimo.

Nel post-patita, però, a togliergli il sorriso sono state delle minacce di morte ricevute sui social da alcuni tifosi - o presunti tali - della SPAL. Lo ha fatto sapere lo stesso giocatore della Lazio che in una story su Instagram ha scritto:

Le minacce di morte non le merito. In quei sette anni alla SPAL ho dato tutto, ringrazierò per sempre la SPAç. Per sempre. Però questo non lo meritavo