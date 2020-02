Il dirigente bianconero parla dell'esigenza di avere una rosa lunga: "Non si gioca più in undici, ma in quattordici".

di Redazione Fox Sports - 03/02/2020 16:42 | aggiornato 03/02/2020 16:47

Lo chief football officer dei bianconeri, Fabio Paratici, prima del lunch match tra Juventus e Fiorentina ha parlato della rosa bianconero e del fatto che un giocatore come Dybala partisse fuori dai titolari.

Abbiamo una rosa competitiva, quindi il mister la sfrutta come meglio crede, come pensa sia meglio per quella gara, poi sappiamo benissimo che nel calcio odierno non si gioca più in undici, ma si gioca in quattordici con i tre cambi che sono fondamentali durante la gara. Lo sono stati spesso anche in questa stagione.

Juventus, Paratici: "Emre Can inadeguato per il nostro gioco"

A seguire c'è stato modo anche per parlare della cessione al Borussia Dortmund di Emre Can, un addio che era diventato praticamente inevitabile già dalla scorsa estate, quando il centrocampista tedesco era stato lasciato fuori dalla rosa della Juventus per la Champions League da Maurizio Sarri. All'epoca non c'era stato modo e tempo per trovare una nuova sistemazione, a gennaio però è arrivato il momento dei saluti: