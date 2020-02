Il portoghese ci ha messo solo 70 partite per fare cifra tonda e va in gol da 9 partite consecutive. Raggiunto il francese, nel mirino Batistuta e Quagliarella.

di Andrea Bracco - 03/02/2020 09:16 | aggiornato 03/02/2020 09:28

Il giorno in cui deciderà di smettere col calcio, Cristiano Ronaldo diventerà automaticamente uno dei calciatori più forti e influenti di sempre. La sua capacità di mantenere la barra dritta sempre e comunque, anche alla sua età, ne tratteggia perfettamente il carattere e la mania del perfezionismo. Per questo, in carriera, ha frantumato decine di record: l'ultimo in ordine cronologico è arrivato nel lunch match domenicale tra Juventus e Fiorentina, durante il quale - grazie alla trasformazione di due calci di rigore - CR7 ha deciso il match, regalando ai bianconeri tre punti fondamentali per ripartire, soprattutto dopo il brutto stop di Napoli.

Due gol importanti, ma soprattutto pesanti, che permettono al campione portoghese di salire a quota 50 gol in bianconero dopo un solo anno e mezzo dal suo atterraggio a Torino. L'Allianz Stadium è il suo fortino, quello dove ormai va a segno quasi sempre, basti pensare che nel suo bel bottino fanno bella mostra ben 38 reti segnate davanti ai propri tifosi, gli stessi che - qualche prima del suo arrivo - erano stati puniti più volte in campo internazionale, ai tempi in cui il lusitano giocava nel Real Madrid. Poco male, perché adesso Ronaldo è da questa parte della barricata:

Sono contento di aver segnato il mio 50esimo gol con la Juventus, ma oggi era molto più importante vincere

Poche parole, ma intrise di significato, pubblicate su Twitter e rilanciate in breve tempo da centinaia di migliaia di persone. Toccare quota 50 non è poco, soprattutto se consideriamo che lo ha fatto in appena 70 partite, un bilancio che - almeno per quanto riguarda la Serie A - è senza precedenti. Infatti, da quando il massimo campionato italiano è entrato nell'era dei tre punti, nessuno è mai riuscito a fare meglio e anzi, se consideriamo anche gli assist, si scopre come CR7 abbia messo la firma su tutti i match giocati tra i confini nazionali. E se i numeri vi impressionano nonostante non ci abbiate mai fatto caso, non preoccupatevi: è normale dare per scontato certe prestazioni, soprattutto se si parla di un campione come Ronaldo.

Cristiano Ronaldo festeggia uno dei due gol segnati contro la Fiorentina: con questa doppietta, il portoghese è salito a quota 50 reti segnate in 70 presenze con la maglia bianconera

Juventus, Ronaldo da record: eguagliata la striscia di Trezeguet del 2005

Alle soglie dei 35 anni - li compirà mercoledì - Cristiano Ronaldo sta vivendo una sorta di autentica giovinezza: dopo una prima stagione da 21 gol in Serie A, oggi va a segno da 9 partite consecutive (nelle quali ha segnato 14 gol) e, nella classifica dei cannonieri, è già salito a quota 19 realizzazioni in altrettanti match disputati. Cifre di grande rilievo, se non fosse che Ciro Immobile sta facendo di tutto per farle passare inosservate. Dopo l'infortunio autunnale e il "caso" di Juventus - Milan, dove si arrabbiò con Sarri per la sostituzione, ha avuto la capacità di rimettersi in sesto e tornare più decisivo che mai.

Ah, aver segnato in nove partite consecutive porta Ronaldo a eguagliare il record di un mostro sacro della storia juventina, un "certo" David Trezeguet, che nel 2005 si fermò appunto a questa quota. Le basi per migliorare la statistica ci sono tutte: ora nel mirino ci sono Fabio Quagliarella e Gabriel Omar Batistuta, fermi a 11, e le partite contro Verona e Brescia sembrano capitare nel giusto momento per permettere a CR7 di raggiungere entrambi. Poi, subito dopo, tornerà la Champions League, dove la Juventus non ha più voglia di nascondersi. Sarri gli ha trovato collocazione in un tridente che gli permette di muoversi a suo piacimento.

Contro la Fiorentina, Ronaldo è partito largo a sinistra, spesso riempiendo il campo e andando a duettare con il frizzante Douglas Costa, mentre Higuain portava la croce per entrambi. Da lì l'ex manager del Chelsea è ripartito dopo Napoli, alla ricerca della vittoria numero 1600 della Juventus in Serie A. Un successo importante, che guarda caso ha visto ancora Ronaldo come protagonista. E adesso, almeno sulla carta, si entra nel periodo dell'anno che lui preferisce. Sogni e prospettive che si incrociano, sperando di arrivare a fine stagione festeggiando qualcosa di importante.