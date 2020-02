Gli accertamenti hanno evidenziato un'infrazione al quinto dito: condizioni da valutare.

di Redazione Fox Sports - 03/02/2020 11:02 | aggiornato 03/02/2020 11:06

Arriva l'atteso comunicato dell'Inter dopo l'infortunio alla mano sinistra che ha colpito il portiere titolare e capitano della squadra Samir Handanovic, impedendogli di scendere in campo nella partita di ieri contro l'Udinese:

Samir Handanovic si è sottoposto a esame radiografico a seguito di un trauma alla mano sinistra subito in allenamento. Gli accertamenti hanno evidenziato un'infrazione al quinto dito. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno.

Non si parla di tempi di recupero per questo infortunio occorso allo sloveno. L'estremo difensore dell'Inter difficilmente tornerà in tempo per il derby, ma proverà fino all'ultimo in un recupero lampo. Molto dipenderà dalle sue sensazioni, perché questo tipo di infortuni generalmente richiedono alcune settimane di assoluto riposo prima del rientro in campo. Nel caso in cui non dovesse farcela, spazio ancora a Padelli, che ieri nella partita giocata contro l'Udinese è riuscito a chiudere la sua prestazione con un clean sheet.