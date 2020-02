Le parole dell'allenatore nerazzurro dopo la vittoria ottenuta in casa dell'Udinese.

Antonio Conte ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 della sua Inter in casa dell'Udinese:

Abbiamo giocato contro una squadra molto attenta che ci aveva creato diversi problemi anche all'andata. Non era semplice, ma con la qualità che abbiamo inserito all'interno della rosa riusciamo a gestire anche queste situazioni. Una squadra come l'Inter ha bisogno di cambi importanti. In alcune circostanze siamo rimasti troppo bassi, soprattutto negli ultimi dieci minuti, ma la vittoria è meritata

Su Eriksen:

È con noi da soli cinque giorni ma è entrato nel gruppo in maniera positiva. Abbiamo forzato il suo ingresso anche per via di alcuni infortuni, ma sono molto soddisfatto e contento della sua prestazione. Deve ancora crescere sul piano dell'intensità ma ha disputato una buona gara

Su Lukaku:

Ha delle qualità importanti, ma penso che stasera non sia stata la sua migliore partita. Comunque sono contento di aver insistito in estate per portarlo all'Inter. Segnare due gol è sempre importante per un attaccante

Su Handanovic:

In vista del derby ci sono sette giorni di tempo per recuperarlo, ma sono contento della prestazione di Padelli. Ha dato sicurezza ha tutto il reparto e si è fatto trovare pronto quando ce n'è stato bisogno

