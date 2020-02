Il danese ha giocato un'ora senza lasciare traccia, prima di lasciare il posto a Brozovic. Ma Conte lo difende: "Ingresso positivo: deve entrare negli schemi, ma ha personalità".

di Andrea Bracco - 03/02/2020 11:12 | aggiornato 03/02/2020 11:18

Udinese - Inter non era solo una partita importante per la classifica. Certo, che vincere sarebbe stato l'unico risultato utile per i nerazzurri si era già capito all'ora di pranzo, dopo che la Juventus aveva travolto 3-0 la Fiorentina. Tre punti, fondamentali per non perdere contatto con la Juventus, dovevano essere, e tre punti sono stati. Il grande mattatore della serata è stato, ancora una volta, Romelu Lukaku: il centravanti belga ha risolto il match con una doppietta di pregevolissima fattura, che ne certifica - se ancora ce ne fosse bisogno - l'imprescindibilità nella formazione tipo di Antonio Conte.

Una status, quello di Lukaku, che il bomber cresciuto nell'Anderlecht si è conquistato con i gol, ma soprattutto con il tempo. Lo stesso percorso tracciato dal belga dovrà seguirlo Christian Eriksen, al suo esordio assoluto in campionato, con Conte che ha addirittura deciso di regalargli un'opportunità da titolare. Le condizioni di Brozovic, relegato in panchina a smaltire i postumi dell'infortunio patito contro il Cagliari, hanno permesso al danese di ritagliarsi uno spazio importante fin da subito. E, per l'occasione, Conte ha addirittura deciso di cucirgli attorno l'intero assetto tattico dell'Inter.

L'ex Tottenham ha agito da trequartista in una sorta di 3-4-1-2, con il compito di appoggiare da vicino l'azione e supportare il tandem d'attacco composto da Lukaku ed Esposito. Nei suoi 58 minuti passati in campo, Eriksen ha fatto vedere cose molto interessanti, di quelle che solo un giocatore di categoria superiore sa fare. Ma, nello stesso tempo, non si può dire che la sua prestazione sia stata totalmente sufficiente. A incidere sull'ora di gioco è stata sicuramente una condizione fisica ancora abbastanza precaria, figlia degli ultimi tempi passati in Inghilterra. Da oggi il classe 1992 si metterà a disposizione dello staff tecnico di Conte, pronto a recuperare la condizione in vista dei prossimi impegni dei nerazzurri.

Christian Eriksen, centrocampista dell'Inter: il danese è stato lanciato titolare sul campo dell'Udinese, giocando una partita in chiaroscuro

Inter, qualche sprazzo prima del cambio: com'è andata la prima di Eriksen

In fase di possesso palla, Eriksen si è mosso molto, giocando anche una discreta mole di palloni. Conte gli ha chiesto di giostrare tra le linee e di proporsi con costanza, cercando di affidargli più compiti di regia possibili. Quando la palla era in possesso dell'Udinese, invece, il danese veniva chiamato a scalare nel ruolo di mezzala, per inspessire il centrocampo. Il tecnico dell'Inter, al termine del match, ha riservato solo carezze per il suo numero 24:

Io penso che per un ragazzo arrivato da cinque giorni e all’esordio in Serie A, l’ingresso sia stato positivo. Deve ancora entrare nel nostro pensiero di gioco, ma si vede personalità. Deve trovare un giusto ritmo per giocare queste partite, ma sono contento della sua prestazione.

Conte ha poi puntualizzato alcune cose sulle consegne tattiche date al danese:

Eriksen aveva dei compiti da seguire in entrambe le fasi. Migliorando nell’intensità farà meglio, riuscirà a capire quello che chiediamo ai nostri centrocampisti in posizionamento. Complessivamente sono molto soddisfatto.

Ma com'è andata la partita del centrocampista nerazzurro? Ce lo dicono i numeri: in 58 minuti giocati, il danese ha toccato 51 palloni e messo a referto 32 passaggi, con il 78% della precisione. Ha tentato un solo dribbling e crossato una sola volta verso l'area di rigore avversaria, vincendo 1 contrasto su 6 e tirando una volta verso la porta difesa da Musso. L'inizio di partita è stato incoraggiante, con un bel tentativo verso i pali bianconeri prontamente bloccato dal portiere avversario.

L'obiettivo adesso sarà quello di aggiungere ulteriore qualità e diventare decisivo in più momenti del match. La sua uscita, avvenuta intorno all'ora di gioco per far spazio a Brozovic, è stata anche il preludio al gol del vantaggio, arrivato sei minuti dopo la standing ovation riservata a Eriksen dal popolo nerazzurro itinerante. Come ha detto Conte, si ripartirà dalle buone cose fatte vedere nel cuore del gioco interista, che aveva bisogno come il pane di un profilo di caratura superiore come Eriksen. E, già dal derby, l'intenzione del tecnico potrebbe essere essere quella di riproporlo dall'inizio, sperando di vincere la scommesssa.