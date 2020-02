La Top 11 del Perugia di Gaucci

Lo storico presidente del Grifo non era solo un personaggio vulcanico e senza peli sulla lingua. Grande intenditore di calcio lanciò giocatori che ebbero carriere straordinarie.

In questi giorni, a poca distanza dalla sua scomparsa a Santo Domingo, Luciano Gaucci viene spesso ricordato per il suo carattere fumantino, il suo essere senza freni e non avere peli sulla lingua. Ma l'ex presidente del Perugia - lo fu per 13 anni a cavallo fra gli anni Novanta e Duemila - era anche un grande e appassionato conoscitore di calcio, oltre che un vulcanico - e pure controverso, non lo si può tacere - imprenditore.

In un'epoca, quella attuale, in cui molti grandi club della nostra Serie A appartengono a proprietari stranieri, quando non a fondi finanziari, non si può non ricordare con piacere quella schiatta di presidenti di una volta, cui apparteneva anche Big Luciano, quella dei Rozzi, degli Anconetani, dei Garonzi, dei Lugaresi fra gli altri, quella insomma che aveva contribuito a fare grande il calcio della provincia italiana.

Scomparso sabato scorso all'età di 81 anni, Gaucci aveva forse un atout in più rispetto alla maggior parte dei suoi colleghi patron: una capacità non comune di vedere oltre, al di là della siepe. Quella che lo portò a introdurre in Serie A l'acquisto dei giocatori a scopo di marketing. Aprire le porte del nostro campionato a calciatori provenienti da aree - dal Giappone all'Iran - cui allora l'Italia guardava con assoluta sufficienza andava oltre il puro valore del singolo: era, appunto, un'operazione di marketing. Certo, poi, uno come Nakata si rivelò anche un grande sul campo e pure Rezaei se la cavò bene. Ma altri, come l'iraniano Samereh per esempio o il cinese Ma Ming-Yu, furono esclusivamente colpi mediatici, secondi solo a quello del figlio di Gheddafi e al tentativo, da lui portato avanti ma bocciato dalla Fifa, di far esordire fra gli uomini la fortissima giocatrice tedesca Birgit Prinz, in un'epoca in cui il calcio femminile non se lo filava nessuno.

La Top 11 del Perugia di Gaucci

Vulcanico e visionario, d'accordo, ma Luciano Gaucci era, come detto, anche un grandissimo appassionato e conoscitore di calcio. Non per niente nell'ideale Top 11 del suo Perugia figurano giocatori che vestirono spesso la maglia delle rispettive Nazionali e, fra di loro, anche tre campioni del mondo 2006 con l'Italia di Marcello Lippi.

Australiano di origine croata, fu il portiere del Grifo nei primi anni Duemila, quelli con i migliori piazzamenti in Serie A, della vittoria nella Coppa Intertoto (roba che in Italia possono vantare solo Juventus, Bologna e Udinese) e della partecipazione alla Coppa Uefa. Nel 2005 passò al Milan.

Quella al Perugia non fu forse la stagione più indimenticabile per il difensore poi campione d'Europa con la Grecia di Rehhagel - che nella finale sconfisse, non va dimenticato, il Portogallo di Cristiano Ronaldo, Figo, Deco e Rui Costa - ma ne favorì il trasferimento alla Roma, dove giocò 67 partite segnando 4 gol.

Fu proprio Gaucci a prelevarlo dal Trapani che aveva appena lasciato i Dilettanti. Materazzi rimase al Perugia, con due passaggi in prestito a Carpi ed Everton, dal 1995 al 2001, quando spiccò il volo e andò all'Inter dove fu fra i protagonisti del Triplete. Ma è in Umbria che Matrix diventò difensore-goleador (22 reti in 108 partite, di cui 12 in sola stagione): in gol anche nella finale del vittorioso Mondiale 2006.

Per lui percorso inverso a quello di Materazzi, perché Mauro al Perugia giunse proprio dall'Inter, nel 1999. Sempre presente, tranne una breve parentesi all'Ancona, negli anni migliori, Milanese se ne andò nel 2005 per vestire la maglia del Queens Park Rangers.

In Italia lo portò il Parma nel 1996 ma ben presto arrivò a Perugia dove stentò a guadagnarsi la fiducia dello staff tecnico. Dopo qualche ritorno in Brasile, a partire dal 2000, poi, divenne un punto fermo del Grifo di Serse Cosmi, fino al 2004 quando anche lui passò all'Inter.

Icona del calcio giapponese, Nakata fu sicuramente la migliore intuizione, sotto tutti i punti di vista, di Luciano Gaucci, che lo prelevò 21enne dallo Shonan Bellmare Hiratsuka per l'equivalente di 3,5 milioni di euro. A Perugia si affermò subito come trequartista di valore assoluto (14 reti in 54 match), tanto che due anni dopo passò alla Roma per 21,7 milioni.

Nativo di Corigliano Calabro, Ringhio crebbe proprio nelle giovanili del Perugia. Solo una decina le sue presenze con la maglia del Grifo perché Gattuso se ne andò, ancora 19enne, ai Glasgow Rangers. Era il 1997, nel '99 lo prese il Milan con cui vinse fra l'altro 2 scudetti, 2 Champions e 1 Mondiale per club. Nel 2006 fu colonna portante degli Azzurri campioni del mondo.

Non era la velocità la sua dote principale. Mediano con buona capacità di cucire il gioco, Liverani disputò una sola stagione a Perugia, ma i 3 gol in 32 partite lo misero in luce e gli valsero la chiamata della Lazio, dove rimase ben 5 stagioni, e pure della Nazionale italiana.

Ecco un'altro che per arrivare in alto ha dovuto imparare il valore della gavetta. Fabio Grosso e la sua foto con la bocca spalancata nell'urlo liberatorio sono diventati una delle immagini che più spesso accompagnano le cronache del vittorioso Mondiale 2006, ma prima di allora l'esterno romano aveva dovuto sudarsi la pagnotta. Arrivato al Perugia nel 2004 dalla C2, passò all'Inter solo, appunto, nel 2006, quando aveva 29 anni.

Enfant du pays, a Perugia Fabrizio Ravanelli c'è nato, e al Perugia ha cominciato e chiuso una carriera straordinaria che lo ha portato a vincere fra l'altro 2 scudetti e 1 Coppa dei Campioni con la maglia della Juventus, a vestire l'Azzurro (22 match e 8 reti) e a giocare in Premier League (Middlesborough e Derby County) e in Ligue 1 (Marsiglia). Col Grifo 49 presenze e 9 gol.

Parte integrante, insieme a Traianos Dellas, della colonia greca gaucciana, Vryzas arrivò nel 2000 dal Paok Salonicco e rimase al Perugia fino al gennaio 2004, il periodo di maggior fulgore di quella squadra, cui contribuì con 28 reti realizzate in 128 match. Attaccante alto e potente, il greco fu anche fra i protagonisti dell'Europeo vinto dalla Nazionale ellenica nel 2004.

E se la scelta degli 11 più illustri del Perugia di Gaucci può essere sicuramente opinabile - indimenticati, per esempio, sono stati anche tanti altri giocatori, da Massimiliano Allegri a Eusebio Di Francesco, da Christian Obodo a Fabio Bazzani, da Fabrizio Miccoli a Christian Bucchi, da Salvatore Fresi a Gabriele Goretti e all'iraniano Rezaei e via discorrendo - quella dell'allenatore non può che avere un nome solo: Serse Cosmi, il tecnico che proprio al Perugia costruì la propria fama e anche il proprio personaggio.