All'indomani di Juventus-Fiorentina e dell'infuocato botta e risposta che lo ha visto protagonista nel post-match insieme al vicepresidente bianconero Pavel Nedved, ha parlato così a TGR Toscana il patron della Viola Rocco Commisso:

La rabbia c’è ancora, nessuno si è scusato con noi. Né Nedved, né altri personaggi del calcio. Non è solo un incidente, sono tre-quattro partite che subiamo torti. Nedved non doveva parlare così, è stato irrispettoso. Non voglio favori da nessuno, ma non voglio neanche che mi trattino come lo scemo venuto dall’America. Chiedo rispetto, paghiamo gli stessi soldi della Juventus alla federazione