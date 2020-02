Fiorentina, Ceccherini a un tifoso della Juve: "State sul ca**o a tutti"

Non solo l'infuocato botta e risposta tra il presidente dei toscani Rocco Commisso e il vicepresidente dei bianconeri Pavel Nedved, nel post-partita c'è stato anche spazio per una lite su Instagram tra il difensore della Fiorentina Federico Ceccherini e un tifoso juventino:

Juventus-Fiorentina sembra non finire mai. Sul campo ha vinto la Vecchia Signora per 3-0 grazie alla doppietta su rigore di Cristiano Ronaldo e alla rete di de Ligt, fuori invece le mille polemiche la stanno facendo apparire come una partita infinita.

