Costacurta: "Negli USA cultura sportiva superiore, Commisso non parli di porcherie"

All'indomani di Juventus-Fiorentina, match della 22esima giornata di Serie A a cui ha fatto seguito una scia infinita di polemiche, ha parlato così durante Sky Calcio Club l'ex difensore del Milan Alessandro Costacura, che ha commentato il durissimo sfogo del presidente della Viola Rocco Commisso:

Parlare di porcheria mi sembra esagerato. Credo che non debba parlare di porcherie quando si arriva dagli Stati Uniti. Quando parole simili arrivano da lì mi aspetto sempre che non si facciano certi riferimenti per un episodio che non è certo una porcheria. A mio parere non è rigore ma non mi sembra una cosa inventata. Ripeto, non è una porcheria e non me l’aspetto che lo dica uno che arriva dall’America dove credo ci sia una cultura sportiva superiore alla nostra