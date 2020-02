Intervista dell'ex allenatore a Radio Anch'io Sport: "Quella degli arbitri che nel dubbio favoriscono i bianconeri è la storiella che si ripete sempre".

03/02/2020

La querelle nata dopo l'ultima partita di Serie A tra Fiorentina e Juventus, in particolare tra Commisso e Nedved, sta facendo particolarmente discutere. Sulla vicenda è intervenuto anche Fabio Capello ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Radio Uno, commentando così l'episodio:

Forse il secondo rigore non andava assegnato, è tutto lì il problema, ma quando si riceve qualcosa contro non si accetta con molta serenità. In certi momenti siamo molto fiscali e questo sta esasperando gli animi di qualcuno. Bisognerebbe lasciar correre di più e fischiare un po' all'inglese. Detto questo, ritengo un po' esagerata la posizione di Commisso. Mi meraviglia la decisione del Var dopo averlo rivisto, è quello il problema da risolvere. Quella degli arbitri che nel dubbio favoriscono i bianconeri è la storiella che si ripete sempre. Penso che gli arbitri non abbiano sudditanza psicologica, soprattutto ora col Var. Sono solo decisioni sbagliate di arbitri che vanno tecnicamente messi in discussione, il movimento del difensore non è stato valutato.

Riguardo la corsa Scudetto, Capello mette in guardia la Juventus:

La Juventus deve stare molto attenta a Inter e Lazio. Potenzialmente l'anti-Juve è l'Inter, anche se ieri ha sofferto a Udine, il risultato è stato favorevole ma l'Udinese ha avuto le occasioni. È stata una partita molto maschia e dura. Sul piano fisico l'Inter non ha avuto lo stesso strapotere che ha quando gioca con le altre squadre. La Lazio mi è piaciuta, anche se davanti aveva una Spal ferma, che le ha permesso di fare quello che voleva. Della Lazio mi è poi piaciuta la ritrovata condizione e la ritrovata velocità. L'Inter ha messo in rosa giocatori importanti, che non fanno la differenza come i due attaccanti, ma che possono aiutare Conte ad arrivare fresco fino alla fine, con la rosa a disposizione. Questo alla Lazio manca: il numero dei giocatori.

