Il suo trasferimento in Qatar, all'Al-Sadd allenato dalla leggenda del Barcellona Xavi, sembrava praticamente concluso. E invece al fotofinish Gervinho è rimasto al Parma che aveva già acquistato Caprari dalla Sampdoria e contava di fare cassa con la cessione dell'attaccante ivoriano. A ricostruire tutta la vicenda ci pensa Goal, che spiega come ora l'ex Roma potrebbe essere messo fuori rosa dal tecnico dei ducali Roberto D'Aversa.

L'ultima volta che Gervinho è sceso in campo con i gialloblù era il 13 gennaio, quando gli emiliani vincono 2-0 al Tardini contro il Lecce grazie ai gol di Iacoponi e Cornelius. Dopo aver saltato le gare con Roma e Juventus per un problema muscolare, sarebbe dovuto tornare contro l'Udinese. E invece le parole del direttore sportivo Faggiano portano alla luce una situazione completamente nuova:

Qualcuno ha richiesto Gervinho, è inutile nasconderci. Penso che a lui piaccia molto cambiare aria ogni tanto. Ci crea disagio tenere un giocatore che vuole andare via. Non so se va via per i soldi o perché vuole cambiare modo di lavorare