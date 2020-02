L'ex capitano della Roma è partito titolare nella sfida contro il Celta Vigo, decisa da un gol di Soler al 77': valenciani quarti e uscita dal campo tra gli applausi per Florenzi.

di Luca Guerra - 02/02/2020 12:51 | aggiornato 02/02/2020 12:56

Il saluto a Roma, le lacrime, la prima conoscenza di un nuovo mondo. Poi il linguaggio universale: quello del campo, in 11 contro 11 e con il solo obiettivo di vincere. Dalla Serie A alla Liga il passo per Alessandro Florenzi è stato più breve del previsto: l'ex capitano giallorosso ha fatto il suo esordio nel calcio spagnolo nella serata di sabato 1 febbraio in Valencia-Celta Vigo. Buona la prima per il laterale 28enne, protagonista nella vittoria che ha portato la sua nuova squadra al quarto posto in classifica.

Schierato dal primo minuto dal suo allenatore Celades, Florenzi ha giocato 53 minuti da esterno destro nella difesa a 4, proprio nella posizione in cui Paulo Fonseca lo aveva più volte bocciato a Roma, preferendogli a turno Santon e Spinazzola. L'ex Roma ha giocato una partita di grinta e sostanza, tenendo a bada il diretto avversario Olaza e facendosi vedere anche in proiezione offensiva: per conferme chiedere al portiere avversario Blanco, provvidenziale nel dirgli di no al 22' del primo tempo, quando sugli sviluppi di un contropiede Florenzi è andato al tiro trovando la risposta del numero 1 del Celta Vigo prima che la palla finisse sotto l'incrocio dei pali.

Nella prima di Florenzi al Mestalla tante buone giocate, apprezzate dai nuovi tifosi del laterale romano. La dimostrazione tangibile è arrivata al minuto 53, quando Celades lo ha richiamato in panchina per inserire in campo un attaccante come Rodrigo e facendo scalare Wass sulla corsia destra di difesa: dagli spalti solo applausi per Alessandro, in grado di cancellare in parte l'amarezza per gli ultimi mesi in giallorosso.

Buenas sensaciones en el debut de #Florenzi. Primeros 53 minutos sobre el verde de Mestalla y con los ojos puestos en la portería. Aplausos por parte de la afición. pic.twitter.com/Pfh1Yb7Ns2 — Noelia Holguín (@NoeliaHPeris) February 1, 2020

Liga, che esordio per Florenzi: messaggio a Mancini

Al termine della serata, Florenzi - con maglia numero 25 sulle spalle - ha potuto festeggiare con i suoi compagni una vittoria preziosa, arrivata grazie all'1-0 firmato da Soler al 77'. Nella prova dell'ex giocatore della Roma anche tanta sostanza, come dimostrato dal cartellino giallo incassato per un fallo su Iago Aspas. Debutto intenso, pieno, celebrato anche su Instagram:

Buon debutto. Avanti così.

Poche parole, tanta concretezza. Quella che servirà a Florenzi per approdare a Euro 2020 da protagonista con la Nazionale di Roberto Mancini, obiettivo che il classe 1991 insegue con determinazione e ha contribuito alla sua scelta di accettare la proposta del Valencia e avviare un pezzo di cammino professionale nella Liga. Il giocatore arrivato in Spagna in prestito dalla Roma è partito con il piede giusto. Applausi a scena aperta del Mestalla e vittoria: quello di cui aveva bisogno dopo una prima parte di stagione complicata.