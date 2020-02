L'Inter batte una buona Udinese al termine di una gara sofferta e torna al secondo posto in classifica. Decide una doppietta di Romelu Lukaku nella ripresa.

di MarcoValerio Bava - 02/02/2020 22:39 | aggiornato 02/02/2020 22:44

L'Inter torna a vincere dopo tre pareggi consecutivi e scavalca la Lazio al secondo posto. Decide una doppietta di Lukaku nella ripresa. Partita vibrante da subito, Eriksen bussa per la prima volta in Serie A, ma Musso risponde presente. L'Udinese si chiude e poi riparte veloce e ci prova con De Paul e Fofana che però non trovano lo specchio della porta. Inter pericolosa al 18' con Vecino che non impatta bene il cross di Moses e sciupa una buona occasione. Ma col passare dei minuti a crescere sono i friuliani che sfondano a sinistra con Sema e vanno a un passo dal vantaggio con Stryger Larsen che si vede murare la conclusione da Young quando il più sembrava fatto. L'Inter fatica a costruire gioco e un'altra ripartenza guidata da Fofana porta al tiro De Paul che, però, calcia debolmente e facilita l'intervento di Bastoni.

Nel finale proteste di Conte verso Di Bello per un fallo fischiato contro Esposito. L'arbitro richiama il tecnico, ma non lo ammonisce. La ripresa inizia con un'occasione clamorosa per l'Inter, chance che capita sui piedi di Esposito dopo uno scivolone in area di Sema, ma l'attaccante nerazzurro tira malissimo e regala la palla a Musso che ringrazia e para.

Proteste bianconere al 54' per un presunto fallo di Skriniar su Okaka, ma Di Bello lascia andare. Conte getta nella mischia Brozovic e Sanchez e toglie Eriksen ed Esposito. I cambi danno la scossa perché l'Inter ha subito una mezza occasione con il cileno e poi passa con Lukaku che riceve da Barella, punta Nuytinck e con il sinistro beffa Musso. L'Udinese incassa il colpo mentalmente e l'Inter va a un passo col raddoppio ancora con Lukaku che però calcia addosso a Musso da due passi e poi con Vecino che in acrobazia non trova lo specchio della porta d'un soffio. Udinese in bambola e rigore per i nerazzurri con Sanchez che viene abbattuto dal portiere friulano in uscita: dal dischetto va Lukaku che fa doppietta e manda al tappeto la squadra di Gotti. L'Inter torna a vincere in campionato dopo tre pareggi consecutivi, successo pesante per rispondere alla Lazio e rimanere nella scia della Juventus. L'Udinese esce dal campo comunque a testa alta.

Serie A, le pagelle di Udinese-Inter

Udinese (5-3-2): Musso 5,5; Stryger Larsen 6, Becao 6, De Maio 6, Nuytinck 5,5 (72' Jajalo sv), Sema 6,5 (72' Zeegelaar sv); Fofana 6,5 (82' Teodorczyck sv), Mandragora 5,5, De Paul 6; Lasagna 5, Okaka 6. All. Gotti 6

Inter (3-5-2): Padelli 6,5; Skriniar 6, De Vrij 7, Bastoni 6; Moses 5,5 (82' D'Ambrosio), Vecino 6, Barella 6,5, Eriksen 5,5 (57' Brozovic 6,5), Young 6,5; Lukaku 7, Esposito 5,5 (57' Sanchez 7). All. Conte 7

I migliori

Lukaku 7

Stappa la partita con il suo gol numero quindici in Serie A, un gol pesantissimo perché cambia l'inerzia della partita che si tinge di nerazzurro. La chiude con il rigore del 2-0 e con il suo centro numero sedici. Dominatore assoluto, esce nel momento di maggior bisogno, quando l'Inter è in difficoltà e la trascina fuori dalle sabbie mobili e a un successo che mancava da tre partite.

de Vrij 7

Ormai un'abitudine vederlo nella lista dei migliori in campo. L'olandese interpreta come meglio non si potrebbe il ruolo di guida della difesa a tre, perfetto nelle letture, pulito negli interventi, non sbaglia nulla. Tiene a galla l'Inter nel momento di maggior affanno, non molla niente, è una sicurezza.

Sanchez 7

Le cose cambiano in fretta nel calcio, così il giocatore abulico e fuori forma visto in Coppa Italia contro la Fiorentina, lascia il posto all'indemoniato folletto che spacca la partita a Udine. Dà la scossa all'Inter, una corrente elettrica che cambia la partita e la incanala verso Milano. Impegna Musso, si guadagna il rigore del raddoppio, mette in costante difficoltà i lenti centrali dell'Udinese.

I peggiori

Nuytinck 5,5

Sbaglia sul gol del vantaggio di Lukaku, parte in ritardo e non aggredisce il belga che ha il tempo di mirare e piazzare la palla tra le sue gambe che si aprono colpevolmente. Errore pesante, perché la partita poi cambia volto. Un peccato per lui perché fino a quel momento aveva interpretato la gara.

Eriksen 5,5

Un solo tiro verso la porta, una sassata su cui Musso è bravo e controlla. Poi tanta corsa dietro ai centrocampisti avversari che giocano una partita di qualità e intensità. La sua prima in Serie A non resterà negli annali, quantomeno a livello di prestazione. La condizione fisica non è quella dei giorni migliori e si vede. Esce col fiatone dopo meno di un'ora.

Lasagna 5

Se c'è un giocatore nell'Udinese che gioca una partita piatta, poco cattiva, questo è lui. Sembra quasi capitato per caso sul campo della Dacia Arena, sguardo spento e un'infinità di errori: sbaglia palloni anche semplici, due errori sotto porta nel finale. Ci si può aspettare di più.