La Juve batte la Fiorentina e reagisce alla sconfitta di Napoli. Partita difficile per i bianconeri e punizione troppo severa per i viola. Doppietta di Ronaldo, sigillo di de Ligt.

di MarcoValerio Bava - 02/02/2020 14:26 | aggiornato 02/02/2020 14:42

La Juventus reagisce dopo il ko di Napoli, batte 3-0 la Fiorentina nel lunch match della 22a giornata di Serie A. Parte all'attacco la squadra di casa, ma viola bravi a rimanere compatti e non lasciare grandi opportunità a Ronaldo e compagni. Proteste juventine poco dopo il decimo per un presunto fallo in area di Cutrone su Pjanic, ma Pasqua lascia giustamente correre. Fiorentina pericolosissima tra il 22' e il 23' prima Chiesa e poi Lirola chiamano Szczesny a due grandi interventi che salvano la Juve. Sarri in panchina è furioso, vede i suoi troppo passivi e allora Bentancur prova a dare la scossa, ma Dragowski è pronto nella risposta. Episodio chiave al 37', Pjanic calcia da fuori e Pezzella devia con il braccio in area, Pasqua all'inizio lascia correre, poi però viene richiamato alla review e decide per il calcio di rigore: dal dischetto va Cristiano Ronaldo che infila Dragowski e fa 1-0.

Ripresa che si apre con la Fiorentina in pressing e vicinissima al gol con Benassi che incrocia il destro e non trova lo specchio di pochissimo. La Juve risponde con un'azione dirompente di Douglas Costa sulla sinistra, assist al centro per Higuain che devia sotto porta, ma trova un super Dragowski.

Sarri cambia, toglie il Pipita e dà spazio a Dybala. La Juve batte un colpo con Rabiot, il portiere della Fiorentina para in due tempi. Iachini manda dentro Sottil e Vlahovic e tira fuori Cutrone e Ghezzal. Episodio thrilling al 79', Bentancur entra in area in percussione e viene a contatto con Ceccherini, l'intervento non sembra falloso eppure Pasqua non ha dubbi e indica il dischetto. Passano pochi secondi e l'arbitro viene richiamato all'on field review, revisione nemmeno troppo breve e decisione confermata tra le furiose proteste dei giocatori viola. Dal dischetto va ancora Ronaldo che spiazza Dragowski e fa 2-0 e cinquanta con la maglia della Juve. Nel finale arriva anche il tris bianconero con de Ligt che sovrasta Pezzella e devia in porta il corner di Dybala.

Serie A, le pagelle di Juventus-Fiorentina

Serie A, le pagelle di Juventus-Fiorentina

Juventus (4-3-3): Szczesny 7; Cuadrado 6, Bonucci 6,5, De Ligt 7, Alex Sandro 6; Bentancur 6,5, Pjanic 6, Rabiot 6,5 (87' Matuidi sv); Douglas Costa 6,5 (82' Bernardeschi sv), Higuain 6 (66' Dybala 6,5), Ronaldo 7. All. Sarri 6,5

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 6,5; Ceccherini 6, Pezzella 5, Igor 6; Lirola 6 (88' Agudelo sv), Benassi 6,5, Pulgar 6, Ghezzal 5,5 (61' Vlahovic 5,5), Dalbert 6; Chiesa 6, Cutrone 6 (73' Sottil 5,5). All. Iachini 6

I migliori

Ronaldo 7

Ventidue gol in stagione, cinquanta con la Juve, dieci consecutivi in Serie A. Cristiano non si ferma, incrocia il destro dal dischetto e stappa una partita molto complicata per la Juventus. La sua non è una prestazione da libro delle meraviglie, poi però torna a calciare dagli undici metri e chiude la sfida. Sempre presente.

Szczesny 7

Paratona clamorosa su Chiesa nel primo tempo, intervento da fenomeno per evitare lo svantaggio e tante complicazioni. Si ripete poco dopo su Lirola e prima aveva alzato il muro su Pulgar. Sempre attento, anche in uscita e non è un dettaglio da trascurare. Sicuro, guida la difesa con personalità. Impronta decisiva sulla vittoria bianconera.

de Ligt 7

Partita senza alcuna sbavatura, cresce a vista d'occhio, sta prendendo fiducia e gioca ormai con grande sicurezza e personalità. Non sbaglia nulla, ingaggia un duello anche fisico con Cutrone ha sempre la meglio. Chiude realizzando il secondo gol in campionato.

I peggiori

Ghezzal 5,5

Provato da mezzala, è la sorpresa tattica di Iachini, ha licenza di andare, di sganciarsi per creare scompiglio nell'area avversaria. L'ex Lione però non offre una prestazione indimenticabile, fatica a trovare la posizione, a interpretare il ruolo al meglio. È generoso, ma non incide.

Pezzella 5

Para il tiro di Pjanic, braccio sinistro largo e il rigore è inevitabile. Errore perché la distanza non è ravvicinata e aveva il tempo di ritrarre il braccio. Nell'azione che porta al penalty del raddoppio juventino si fa saltare come un birillo da Bentancur e costringe Ceccherini a intervenire e amaro finale si fa sovrastare da de Ligt in occasione del 3-0. Una prestazione da dimenticare in fretta.