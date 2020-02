Schiavone: "Mia madre mi ha aiutato ad affrontare la malattia con coraggio"

A margine del convegno "Stare insieme fa bene" organizzato da "Casa Amica", l'ex tennista Francesca Schiavone è tornata a parlare del tumore sconfitto solo poche settimane fa:

La "Leonessa" ha proseguito così:

Ho avuto la fortuna ma anche sfortuna che si ammalasse mamma prima di me. Papà è impazzito: prima la moglie, poi la figlia... Ma a me la malattia di mamma ha insegnato tanto. Attraverso di lei mi sono resa conto di quanto importante fosse la mia presenza e, quando è toccato a me, la sua per me. Siamo interconnesse. Mi ha aiutato ad affrontare la malattia con coraggio. A volte ti senti a terra, stramazzata. Ma poi la forza di rialzarti la trovi e dici: "Ok, oggi ricomincio". Dopo le cure devi fare delle scelte: io adesso non posso giocare a tennis, non posso correre. Per me sono sacrifici. Ma a quel punto inizia qualcosa di nuovo, di altro