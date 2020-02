Sassuolo, De Zerbi: "Grande serata. La Roma gioca il miglior calcio in Italia"

Le parole del tecnico dei neroverdi dopo la vittoria contro i giallorossi.

di Redazione Fox Sports - 02/02/2020 10:35 | aggiornato 02/02/2020 10:40

Dopo che il suo Sassuolo ha battuto la Roma per 4-2 al Mapei Stadium nel match della 22esima giornata di Serie A, ha parlato così a DAZN il tecnico dei neroverdi Roberto De Zerbi:

Oggi ci è venuto tutto bene. Quando rubiamo palla e c’è spazio si va subito avanti. Oggi siamo stati bravi anche in fase difensiva, con applicazione e attenzione. Rispettiamo tantissimo la Roma. Fonseca è un allenatore che è una fortuna per il calcio italiano, ha una forte identità. Abbiamo voluto determinare la partita. Abbiamo battuto una squadra come la Roma che gioca il miglior calcio in Italia. Dopo la partita d’andata avevo detto che avevamo fatto una buona prestazione ma avevamo perso troppi palloni in transizione. Oggi siamo stati completi. Probabilmente siamo stati più attenti e feroci

Sui prossimi impegni:

Adesso andiamo a Ferrara, ci aspetta una partita in cui dobbiamo dimostrare chi siamo una volta per tutte. Alterniamo prestazioni buone ad altre meno buone, siamo un gruppo giovane che non ha grandi pressioni. Tanti giocatori sono più concentrati nel costruire e a volte si dimenticano che la palla ce l’hanno anche gli altri. Questa squadra non ha limiti

Su Boga, Locatelli e Berardi: