Al termine di Sassuolo-Roma, match della 22esima giornata di Serie A che ha visto i neroverdi imporsi 4-2, ha parlato così a Sky Sport il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca:

Sono preoccupato, è difficile spiegare la partita di questa sera dopo quella che abbiamo giocato contro la Lazio. Una squadra che vuole vincere non può difendere in questo modo, ogni volta che il Sassuolo attaccava ci metteva in difficoltà. Nel primo tempo non abbiamo proprio giocato, dopo il primo gol subito abbiamo perso testa ed equilibrio. Non ci sono spiegazioni di tipo tattico o fisico, è un problema mentale. Dovevamo riproporre lo stesso atteggiamento avuto contro la Lazio e ne avevo parlato ai calciatori, nella ripresa siamo entrati in campo bene ma abbiamo sbagliato il pressing spesso lasciando troppi uomini alle spalle di Cristante. Troppi errori individuali, abbiamo vinto pochissimi duelli e questo è un problema