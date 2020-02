Al termine della partita persa 4-2 dalla Roma in casa del Sassuolo, ha parlato così a Sky Sport il centravanti giallorosso Edin Dzeko:

Si parla sempre della mentalità, di cosa dobbiamo fare di più in campo. Si crea anche con le vittorie, i risultati. Dopo una partita come quella giocata contro la Lazio, dove abbiamo dominato per 90 minuti pur senza vincere, contro il Sassuolo nel primo tempo non ci siamo stati , non siamo stati da Serie A

Poi il bosniaco, che ha raggiunto quota 100 gol nella sua avventura romanista, ha aggiunto:

Abbiamo perso tre punti importanti e dobbiamo guadagnarli da un'altra parte perché possono pesare nel nostro cammino verso l'obiettivo Champions. Speriamo che questa partita non lasci strascichi perché poi c'è un'altra sfida importante in casa dove dobbiamo per forza vincere (venerdì all'Olimpico contro il Bologna, ndr). Manca anche un pizzico di qualità: la squadra è forte, ma dobbiamo essere continui e vincere sempre. Non si può vincere una partita e perdere quella dopo. Ci sono tanti giocatori esperti, come me, ma anche tanti giovani che devono capire che non si vive di rendita su una o due partite buone. Bisogna fare sempre di più. Uno o due calciatori non possono far vincere da soli la squadra. A lungo, dobbiamo dare tutti di più