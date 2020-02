La squadra di Mourinho soffre nei primi 60 minuti (Lloris para un rigore a Gundogan al 40'), poi l'espulsione di Zinchenko apre gli spazi. Decisivi l'ex PSV Bergwijn, in gol all'esordio, e il settimo gol in campionato di Son.

di Michele Pedrotti - 02/02/2020 19:22 | aggiornato 02/02/2020 19:34

La sfida infinita che continua, che riparte. Il big match della 25esima di Premier League tra Tottenham e Manchester City, non può che essere incentrato sul duello tra Mourinho e Guardiola, tornato a vivere a quasi 15 mesi di distanza dall'ultima volta (3-1 dei Citizens sull'ormai naufragato United alla dodicesima dello scorso campionato). Una rivalità nata sul finire nel 2009 e ormai arrivata all'atto numero 23: il bilancio diceva Pep avanti 11-5, con 6 pareggi nel mezzo. In palio però, nella sfida di Londra, non c'è solo questo.

Ci sono gli Spurs alla prima di campionato senza Eriksen, passato all'Inter, che vogliono avvicinare considerevolmente il quarto posto dopo il pareggio del Chelsea a Leicester (con una vittoria andrebbe a -4 dai Blues). Il City invece è lontano ben 22 lunghezze dal primo posto dell'invincibile Liverpool, ma vuole difendere il secondo posto dagli attacchi delle Foxes.

Al termine di una gara bella e viva, controllata dagli ospiti per la prima ora di gioco, sono proprio i Mourinho Boy's a portarsela a casa. Subito dopo l'espulsione per doppia ammonizione di Zinchenko, avvenuta al 60', è arrivato il gol all'esordio di Steven Bergwijn che ha aperto la strada. Il gol che fissa il punteggio sul 2-0 è di Heung-min Son, a 20' dalla fine. Premier League che può dunque considerarsi chiusa ormai in maniera definitiva, mentre la corsa Champions è apertissima.

Mourinho esulta insieme a Son dopo il 2-0 al Manchester City

Premier League, Gundogan sbaglia un rigore nel primo tempo

Gara piuttosto bloccata nelle prime fasi, giocata su ritmi bassi. La prima grande palla gol è per il Machester City con Aguero, che lanciato in porta da Mahrez calcia forte trovando due deviazioni (Alderwereld prima, Lloris poi) e il palo. Sul finire del primo tempo ecco l'episodio che può sbloccare il match. Aguero spalle alla porta in area viene atterrato da Aurier, l'arbitro fa proseguire ma su consiglio del Var concede il penalty.

Dal dischetto non va il Kun, che 10 mesi fa in quella porta sbagliò dagli undici metri nell'andata dei quarti di Champions, bensì Gundogan. Il risultato, però, è lo stesso: Lloris indovina l'angolo (curiosamente lo stesso del rigore di Aguero) e poi rischia di travolgere Sterling sulla ribattuta, ma per Mike Dean è tutto buono. A voler essere pignoli, il tiro di Gundogan andava ribattuto, poiché il portiere francese non aveva almeno un piede sulla linea di porta al momento della battuta. All'ultimo secondo altra grande occasione per il Kun, che da due passi manda sul fondo.

150 Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-127

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-128

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-129

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-130

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-131

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-132

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-133

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-134

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-135

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-136

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-137

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-138

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-139

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-140

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-141

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-142

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-143

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-144

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-145

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-146

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-147

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-148

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-149

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-150

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League 2019/2020-foto-151

Chiudi 1 di 150

Il Manchester City cresce, ma segna il Tottenham

Si riparte ed è ancora il City ad andare vicinissimo al gol del vantaggio. Lloris e Tanganga non comunicano bene lasciando il pallone al limite ad Aguero che calcia subito, trovando il salvataggio sulla linea di Alderwereld. La palla però rimane buona ancora al Kun, lucido nel servire Gundogan che però in scivolata manda altissimo sprecando una chance colossale.

Citizens che rimangono in costante proiezione offensiva, chiudendo il Tottenham nella propria metà campo. A mezz'ora esatta dalla fine altro episodio chiave del match: Zinchenko ferma un contropiede di Winks con uno spalla-spalla, giudicato da giallo per Dean. Per il terzino ucraino è il secondo, lascia dunque i suoi in 10. Passano neanche due minuti e a Guardiola va peggio visto che Bergwijn, all'esordio assoluto in Inghilterra, controlla e calcia con il destro dal limite battendo Ederson e portando avanti a sorpresa i padroni di casa.

Esordio da sogno per l'olandese classe '97, arrivato in settimana dal PSV e già autore di 6 gol stagionali. Dopo Dier nell'agosto 2014, che segnò alla prima contro il West Ham a 20 anni, il numero 23 è il più giovane esordiente a segnare per il Tottenham. Altri dieci minuti e ci pensa Son a fare 2-0, imbeccato bene da Ndombele e bravo a imbucare Ederson con il destro sfruttando anche una deviazione di Fernandinho. Per il coreano è il settimo gol in questa Premier League, il tredicesimo totale in stagione.