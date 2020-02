Le parole del tecnico del Napoli alla vigilia del match contro la Sampdoria.

di Redazione Fox Sports - 02/02/2020 19:39 | aggiornato 02/02/2020 19:43

Alla vigilia della sfida tra Sampdoria e Napoli ha parlato così in conferenza stampa il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso:

Da quando è arrivato Ranieri, la Samp per punti è nelle prime posizioni. Per sei gare non ha subito gol, dobbiamo essere bravi. Affronto un grande allenatore, un marpione, e temo che me la possa incartare. Per la prima volta ho detto ai giocatori che devono guardare la classifica perché è una partita fondamentale se portiamo a casa i tre punti. Ci sarà da battagliare. Ci potremmo mettere in una buona posizione, ma dobbiamo metterci il veleno. Arrivare a 30 punti ora sarebbe molto importante

Sul mercato:

Sono contento, ho ringraziato presidente e direttore sportivo perché ho a disposizione una squadra competitiva. Di Petagna non parlo, perché arriverà a giugno. Politano è stato influenzato anche lui, non è tra i disponibili. L’anno scorso è stato determinante per l’Inter, spero che lo sia anche qui. Ci può dare tanto, dovrò scegliere e le difficoltà aumenteranno. Ha dimostrato grandi qualità, è dinamico, taglia spesso. Purtroppo questa settimana l’ho visto poco

Su Fabian Ruiz:

Da quattro giorni sta molto male per l’influenza e non ci sarà, Demme anche non sta bene per questo motivo e partirà da solo per evitare contagi. Koulibaly non è al 100%, mentre Maksimovic sì, Mertens e Allan saranno dei nostri. Il resto vediamo domani. Lobotka al posto di Demme? Non voglio dare vantaggi ai miei avversari

Sulla scomparsa di Gaucci:

È venuto a mancare Gaucci, l’uomo che mi ha fatto coronare un sogno. Voglio abbracciare i suoi figli Alessandro e Riccardo. Riposa in pace, big Luciano

Sulla vittoria contro la Juve:

Con la Juve siamo stati umili e abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo saputo fare una partita di sofferenza anche con la Lazio. La squadra deve capire che è fondamentale essere perfetti in tutte e due le fasi. I nostri problemi non li abbiamo risolti, ma non dobbiamo concedere nulla agli avversari. Non ci deve mancare l’atteggiamento, il veleno. Non mi fido ancora, in questo momento ci vuole tempo, mesi, anni. Un allenatore non si può fidare di una squadra, mi piace osservare e rompere le scatole. L’entusiasmo c’è, ma non dobbiamo sottovalutare nulla. Domani sarà una battaglia, dobbiamo farci trovare pronti caratterialmente. La squadra ha capito cosa vogliamo fare e come vogliamo giocare. Tanti di loro questo giochino l’hanno provato tre anni di fila. Alcuni sono proprio evoluti. Dobbiamo credere in ciò che facciamo e la squadra è a disposizione. Con Sarri andavano spesso sugli esterni, noi vorremmo imbucare di più centralmente. Era una squadra che giocava a memoria ma anche molto compatta

Sulla classifica: