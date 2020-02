Al termine di Milan-Hellas Verona ha parlato così a DAZN il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli:

Su atteggiamenti e sulla volontà non ci sono dubbi, abbiamo intrapreso la strada giusta. Abbiamo incontrato una squadra che sta molto bene e ci siamo creati difficoltà a vicenda. Ci è mancato il guizzo finale per andare in vantaggio. Siamo in un momento positivo e dobbiamo fare in modo che continui il più possibile. Sicuramente abbiamo pagato anche i supplementari di Coppa. Abbiamo giocato e commesso degli errori, ma abbiamo avuto lo spirito giusto