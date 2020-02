Due assist della Pulce, due gol del baby talento blaugrana: nessun problema per gli uomini di Setien, che tornano a tre punti dal Real Madrid.

di Paolo Gaetano Franzino - 02/02/2020 22:55 | aggiornato 02/02/2020 23:07

Tra sprazzi di tiki-taka e una prestazione sontuosa di Lionel Messi, il Barcellona si riscopre grande battendo per 2-1 il Levante. Autore dei due gol è il giovanissimo Ansu Fati (quattro gol in Liga), ma a convincere è tutta la formazione di Quique Setien, finalmente simile alla macchina illegale di Guardiola non solo nella quantità di possesso palla, ma anche nella struttura delle azioni.

Il KO del Mestalla sembra già dimenticato. Riproposto nel ruolo di falso nueve Messi disegna calcio firmando due assist. L'argentino controlla tempi e spazi, e a concludere le azioni, complice lo scarso killer instict di Griezmann che si divora due gol già fatti, è il classe 2002 originario della Guinea-Bissau, alla sua prima doppietta in Liga.

I catalani tornano a -3 dal Real Madrid, ancora primo in classifica dopo la vittoria nel derby con l'Atletico. Nella prossima giornata della Liga il Barcellona, senza lo squalificato Piqué, diffidato e ammonito al 65', farà visita al Betis, mentre i Blancos sfideranno l'Osasuna.

Esultanza di Ansu Fati

Liga, Barcellona-Levante 2-1: il racconto del match

Tre cambi per Setien rispetto all'undici sconfitto a Valencia: fuori Sergi Roberto, Umtiti e Arthur, dentro Semedo, Lenglet e Rakitic. Confermato il tridente Griezmann-Messi-Fati. Nel Levante, Morales torna titolare al fianco di Roger Martì: solo panchina per l'ex Real Madrid Borja Mayoral.

Si parte col solito possesso palla prolungato del Barcellona, che quando attacca fa paura. Al 13' Messi prova il tiro di esterno calciando a lato, tre minuti dopo ancora l'argentino con una conclusione da fuori che si rivela troppo debole per beffare Aitor Fernandez. Barça pericoloso anche con Griezmann, ma il francese si divora un gol già fatto colpendo male il pallone a tu per tu con il portiere del Levante. Ruben Vezo sfiora l'autogol sugli sviluppi di un corner battuto dalla sinistra, poi il quinto tentativo è quello buono per i blaugrana: lancio in profondità strepitoso di Messi e inserimento vincente di Ansu Fati, che davanti all'estremo difensore non può sbagliare la rete dell'1-0.

Due minuti più tardi, altra magia di Messi che nasconde il pallone a due avversari e serve ancora Fati: sinistro del baby blaugrana e raddoppio che arriva subito, stavolta con la complicità di Aitor Fernandez che tocca la sfera senza riuscire a fermare la sua corsa.

Messi falso nueve funziona benissimo: al 36' la Pulce mette in moto Semedo che arriva in area, supera un avversario e scarica col mancino spaccando la traversa. Il Levante è in crisi e rischia di subire il tris nel finale, ma Griezmann fallisce nuovamente l'appuntamento con il gol calciando a lato un rigore in movimento.

L'errore di Griezmann a tu per tu con Aitor Fernandez

Secondo tempo

Doppia occasione per il Barcellona al 50': Fati raccoglie una palla vagante in area e trova Messi, tiro della Pulce respinto sulla linea dalla difesa avversaria, poi conclusione imprecisa di Busquets. C'è anche il Levante al 52', con ter Stegen che respinge il tiro a botta sicura di Morales e vede il tap in di Rochina terminare incredibilmente alto.

Il ritmo dei blaugrana cala e il Levante prende coraggio: ancora ter Stegen decisivo al 66' sulla botta del neo entrato Hernani. Quattro minuti dopo si rivede Ansu Fati con un tentativo in rovesciata che finisce sul fondo, poi Messi supera mezza difesa prima di calciare addosso al portiere. Gli ospiti rispondono con la conclusione di Bardhi, ma ter Stegen è insuperabile fino al 92', quando viene incredibilmente ingannato dal velo di Ruben Vezo sul sinistro dalla distanza di Rochina, al terzo centro stagionale.