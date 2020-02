Le parole del tecnico biancoceleste dopo la vittoria contro la SPAL.

di Redazione Fox Sports - 02/02/2020 19:03 | aggiornato 02/02/2020 19:08

Simone Inzaghi ha parlato così a Sky Sport dopo Lazio-SPAL terminata 5-1 per i biancocelesti

Devo chiedere gli straordinari ai miei attaccanti. Caicedo aveva avuto qualche problema nella rifinitura ed è stato disponibilissimo a stringere i denti. Ci ha dato una grande mano, in un’altra situazione non l’avrei rischiato. I ragazzi hanno reso semplice una partita che non lo era perché la SPAL aveva vinto due delle ultime tre trasferte. Dobbiamo lavorare su noi stessi, c’è entusiasmo. Lo stadio era bellissimo, è davvero un piacere giocarci. Dobbiamo migliorarci sempre perché le partite sono tutte molto difficili, ma con questo spirito possiamo toglierci soddisfazioni. Se firmerei per il secondo posto? Bisogna firmare per partite come oggi, diciassette giornate alla fine sono tantissime. Vivo alla giornata come in questi quattro anni meravigliosi grazie a questi ragazzi e al pubblico che è sempre straordinario

Sul mancato arrivo di Giroud:

Con tutte queste partite ravvicinate sicuramente non avrebbe tolto spazio e e luce ai miei attaccanti. Immobile, Caicedo e Correa stanno facendo cose straordinarie, anche Adekanye è entrato molto bene e sta cercando di capire il calcio italiano. Ha margini di crescita, viene dal settore giovanile del Liverpool. È un ragazzo molto rispettoso che si allena sempre nel migliore dei modi e sta cercando spazio in un attacco in cui ho anche la possibilità di alzare Luis Alberto e Milinkovic. Con un altro giocatore arrivo avremmo avuto più soluzioni, ma un acquisto in più non avrebbe tolto quello che gli attaccanti si stanno meritando

A Lazio Style Radio ha aggiunto: