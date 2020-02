L'attaccante biancoceleste a quota 25 reti dopo 21 gare di campionato: solo Angelillo nel 1959 ci era riuscito. Ora nel mirino c'è il record dell'argentino: 36 centri a Napoli.

di Luca Guerra - 02/02/2020 19:10 | aggiornato 02/02/2020 19:16

Ciro Immobile senza limiti. Nella Lazio che guarda negli occhi la vetta della classifica, oggi distante cinque punti ma con una partita da recuperare rispetto alla Juventus capolista, c'è la firma cubitale del centravanti di Torre Annunziata: con la doppietta nel 5-1 dell'Olimpico alla Spal l'attaccante è arrivato a quota 25 reti nella Serie A 2019/2020. Nessuno nella Top 5 dei campionati europei ha saputo raggiungere questo traguardo.

A dimostrare il cammino monstre di Immobile è il peso del suo contributo in zona gol: quasi il 60% delle 52 complessivamente realizzate in Serie A sin qui è maturato dai suoi piedi. L'attaccante classe 1990 ha sommato ai suoi 25 centri ben 6 assist, per un totale di 31 gol. In 21 gare giocate, intanto, il numero 17 della Lazio ha già stabilito un primato: nessuno nella storia ha fatto meglio sin qui in A, un dato toccato sin qui solo da Antonio Valentin Angelillo nel 1959. A oltre 60 anni di distanza, la storia si riscrive.

L'eccezionale stagione di Immobile è il punto più alto di un quinquennio da incorniciare, con 142 marcature complessive tra Torino e Lazio dal 2015 ad oggi. Un cammino tale da spingere il noto portale sportivo "433" a tessere un elogio del centravanti biancoceleste e a lanciare un interrogativo sui social:

Può superare il record di Higuain di 36 gol in una stagione?

Lazio, con questo Immobile si può sognare: messaggi a campionato e Nazionale

Un Immobile che segna, fa segnare e fa sognare: è questa l'eredità che sin qui il campionato di Serie A sta regalando alla Lazio. Se Angelillo concluse il suo campionato da record nel 1959 con 33 centri realizzati in altrettante gare, l'attaccante di Torre Annunziata ha addirittura un traguardo superiore nel mirino: quello raggiunto da Gonzalo Higuain nel Napoli nella stagione 2015/2016, con 36 centri alla fine di un'annata conclusa con la tripletta del centravanti argentino al Frosinone nella cornice del San Paolo. Dopo 21 turni di campionato - sarebbero 22, ma la Lazio ha un recupero da giocare mercoledì prossimo contro il Verona all'Olimpico - il Pipita era a quota 17 centri. Ben quattro in meno di Immobile.

Lazio, Ciro Immobile e Felipe Caicedo tra i trascinatori nella rosa di Simone Inzaghi

Se l'attaccante della Lazio dovesse mantenere la sua strepitosa media (1,19 gol a partita) chiuderebbe il campionato a 45 centri, ben 9 in più dell'Higuain da record sotto la guida di Maurizio Sarri a Napoli. Nella formazione di Simone Inzaghi c'è un numero 17 che vola: con il biancoceleste nel cuore e l'azzurro della Nazionale, con vista su Euro 2020, nel mirino. Roberto Mancini osserva e (senza dubbio) gongola in vista dell'estate.