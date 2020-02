Cristiano Ronaldo sta bene facendo la differenza e sta bene fisicamente, e anche di più. Douglas Costa è importantissimo, salta l'uomo con grande facilità. L'obiettivo è avere il ritmo alto con la maggiore continuità possibile. Non è facile, perché è una squadra che tende a perdere sempre equilibrio. Dybala? Abbiamo tanti giocatori offensivi straordinari, abbiamo tante soluzioni, anche se non è semplice metterli insieme. Ho preferito partire con Douglas per dare più ampiezza alla fase offensiva. Poi lasciare fuori Dybala è sempre una bestemmia, uno va a letto con un po' di amarezza

