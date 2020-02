Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha risposto tramite Sky Sport al presidente della Fiorentina Rocco Commisso:

Il presidente ha tutto il mio rispetto, ma siamo abbastanza stufi di sentir dire che la Juventus non vince con merito. La squadra vince perché gioca bene e fa di tutto per ottenere i risultati sul campo, le avversarie dovrebbero smetterla di crearsi degli alibi dicendo sempre che non meritiamo. Vinciamo con merito, sul campo. Smettiamola di parlare d’altro. E bisogna fare attenzione a dire parole come quelle di Commisso, così corriamo il rischio di allontanare solo la gente dagli stadi. Prima di usare frasi così forti sarebbe meglio se prendesse un tè. Capisco che fosse su di giri, ma non si fanno certe dichiarazioni, fanno male al calcio e allontanano la gente dagli stadi, da questo sport che è bellissimo. Ora c'è anche il Var