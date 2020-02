Lazio, Inzaghi: "Non firmo per il secondo posto". E su Giroud...

Lo Scudetto? L'obiettivo è quello di inizio anno, ovvero la qualificazione in Champions League. Poi se siamo lì in altro a fine stagione, perché no... Noi nello spogliatoio parliamo di Champions League, di Roma, Atalanta e tutte le altre squadre sotto di noi che aspettano un nostro passo falso. Dobbiamo pensare a restare concentrati e con i piedi ben saldi a terra. Siamo felici perché facciamo divertire la gente. Oggi c’era una bellissima curva e un bellissimo stadio

Dopo la vittoria per 5-1 della Lazio contro la SPAL, ha parlato così a Sky Sport l'uomo dei record Ciro Immobile, che con la doppietta rifilata ai ferraresi è arrivato a quota 25 gol in 21 partite di campionato, 28 in altrettante partite considerando tutte le competizioni:

