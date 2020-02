Con la doppietta all'Union l'ex Salisburgo infrange ulteriori record. Sono 7 i gol in tre partite, uno ogni 19 minuti giocati. E l'intesa con Sancho è già sbocciata.

di Andrea Bracco - 02/02/2020 14:38 | aggiornato 02/02/2020 14:43

Erling Braut Haaland non si ferma più e rischia, questa volta seriamente, di diventare uno dei più grandi affari di mercato mai chiusi nel mese di gennaio. Il centravanti norvegese ha graffiato altre due volte, portando a 7 i suoi centri in Bundesliga nelle prime tre partite giocate. Numeri da capogiro, che assumono contorni ancora più impressionanti se consideriamo che questi gol sono stati segnati in 136 minuti, l'equivalente di una partita e mezza. Che Haaland fosse di spessore assoluto si era già capito, ma sul fatto che potesse avere questo impatto devastante forse in pochi ci avrebbero scommesso.

La sua avventura al Borussia Dortmund era cominciata benissimo: la tripletta segnata all'Augsburg aveva fatto stropicciare gli occhi a tutti, sia tifosi che addetti ai lavori. Quando lo vedi muoversi hai sempre l'impressione di essere davanti a un carrarmato, di quelli capaci di travolgerti se solo provi a metterti in mezzo per ostacolarlo. E, in effetti, il norvegese è un attaccante fisicamente poderoso, alto ma agile, forte ma veloce a sfuggire alla marcatura dell'avversario di turno. La settimana successiva è arrivata la prima doppietta in campionato, segnata nel 5-1 casalingo contro il Colonia.

Poi, contro l'Union Berlino, un paio gioielli segnati nei due tempi di gioco hanno permesso al BVB di chiudere i conti e portarsi a casa tre punti fondamentali per la classifica. Nel 2020 nessuno ha segnato come lui, che al momento mantiene la media di una rete ogni 19 minuti. Ciò che però impressiona di più è il fattore anagrafico: i suoi numeri farebbero pensare a un giocatore del calibro di Cristiano Ronaldo e Messi - o, per restare in Germania, Lewandowski -, e invece si parla di un ragazzo di appena 19 anni, che solo 12 mesi fa festeggiava con la famiglia il trasferimento al Red Bull Salisburgo.

Erling Braut Haaland non si ferma più: con la doppietta segnata all'Union Berlino, l'attaccante norvegese del Borussia Dortmund è salito a quota 7 gol in 3 partite da quando è sbarcato in Bundesliga

Gol e numeri da capogiro: la furia di Haaland si abbatte sulla Bundesliga

Sbarcato in Austria per circa 5 milioni di euro, Haaland è calcisticamente cresciuto nel Molde, sgrezzato dalle cure dell'attuale manager del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer. Il tecnico dei Red Devils, guarda caso, è anche un grande amico di papà Alf Inge, col quale ha condiviso una lunga esperienza in Premier League, oltre ovviamente alla militanza nella nazionale scandinava. Erling è infatti nato e cresciuto a Leeds, dove il padre ha giocato per tanti anni, scegliendo poi la più tranquilla Norvegia per coltivare il sogno di inseguire le orme del genitore. Paradossalmente, in poco tempo si è capito che le prospettive sarebbero stata ben maggiori.

Da Molde alla Champions League, Haaland ha fatto un grande salto: nella fase a gruppi di quest'anno ha segnato 8 gol. Reti inutili per aiutare il Salisburgo a passare il turno, ma che gli hanno permesso di mettersi ulteriormente in vetrina dopo aver, peraltro, bullizzato in campo due pezzi da novanta come van Dijk e Koulibaly. Il Borussia Dortmund lo ha pagato circa 20 milioni di euro, ai quali si aggiungono 15 milioni per l’agente Mino Raiola e, inoltre, altri 10 milioni per il papà del giocatore. Un totale di 45 milioni di euro per un giocatore che probabilmente la prossima estate ne sarebbe valsi il doppio.

In campo il 19enne scandinavo si è trovato subito a proprio agio: Favre lo ha inserito in un contesto offensivo già pienamente funzionante, sfruttandone in pieno le sue capacità associative e lasciandogli parecchia libertà di agire. Al suo fianco si muovo Marco Reus e Jadon Sancho, con quest'ultimo che ha sviluppato un grande feeling con Haaland. I due si cercano e si trovano spesso, tanto che - contro l'Union - il norvegese ha servito all'inglese un paio di palloni molto interessanti, poi sprecati in fase realizzativa. Viceversa, Sancho gli ha già fornito tre assist.

A proposito di numeri: Haaland ha concluso verso la porta avversaria 8 volte in 3 partite, con una precisione di realizzazione pari all'87,5%, una cifra impressionante se si considera che lo stesso Sancho si assesta poco sotto il 40%. Ovviamente le cose non sempre potranno andare così bene, ma il BVB ha trovato una vera arma di distruzione di massa per dare l'assalto a una Bundesliga più aperta che mai. Con la vetta lontana solo tre punti, e un centravanti con queste medie realizzative, i gialloneri possono sognare il colpaccio. In pochi lo avrebbero pronosticato a inizio anno. Ma Haaland, a quei tempi, non si era ancora preso il Signal Iduna Park.