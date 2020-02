Dopo la sconfitta subita dalla sua Fiorentina in casa della Juventus, ha parlato così a DAZN il tecnico della Viola Beppe Iachini:

Per noi era la terza gara in una settimana, c'è stato tanto dispendio ma abbiamo disputato un'ottima partita. Dovevamo essere più lucidi ed efficaci, nel secondo tempo cambiando modulo non abbiamo interpretato bene alcune situazioni, che poi ci hanno anche penalizzato. Possiamo migliorare molto, lavoriamo insieme da poco tempo, ma i ragazzi hanno fatto la partita che dovevano fare. A fine gara non parlo con i ragazzi, bisogna alleviare le tensioni, ne parleremo alla ripresa degli allenamenti. Oggi abbiamo concesso poco ad una grande squadra, imbrigliandola sul piano tattico. Ci è mancata precisione nell'ultimo passaggio. Tre attaccanti solo a gara in corsa? No, ci stiamo lavorando, davanti abbiamo tanti giocatori da poter mettere