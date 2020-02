Al termine di Juventus-Fiorentina, match della 22esima giornata di Serie A che ha visto i bianconeri imporsi 3-0 (doppietta su rigore di Cristiano Ronaldo e rete di de Ligt), il patron della Viola Rocco Commisso sbotta ai microfoni di Sky Sport e DAZN per il secondo rigore concesso dall'arbitro Pasqua ai padroni di casa:

Io non ho mai criticato gli arbitri, ma non possiamo accettare che decidano le partite in questo modo. Sono disgustato. Con 350 milioni di parco giocatori, la Juve non ha bisogno dell'aiuto dell'arbitro per vincere le partite, deve vincere sul campo e non avere dei regali. Non si possono vedere cose così. Sono arrabbiatissimo. All'estero il calcio italiano è visto e non vogliono vedere una vergogna simile, queste sono porcherie. Con Inter e Genoa c'erano due rigori per noi e non sono andati al VAR, oggi sono andati... Il primo rigore forse poteva esserci, il secondo assolutamente no. Anche i giocatori sono molto arrabbiati e demoralizzati. Le gare in Italia sono decise dagli arbitri, non si può andare avanti così...