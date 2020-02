Dietro il centravanti della Lazio c'è Cristiano Ronaldo a 19, Lukaku a 16, Joao Pedro e Ilicic a 14.

di Daniele Minuti - 02/02/2020 22:00 | aggiornato 03/02/2020 08:30

Lo spettacolo del nostro campionato quest'anno più che mai non riguarda soltanto la lotta per le posizioni delle squadre ma anche quella per la vittoria della classifica marcatori Serie A, in un torneo ricchissimo di cannonieri estremamente prolifici.

In un campionato che metteva già in mostra bomber come Icardi, Higuain, Immobile e Dzeko, nella scorsa stagione è approdato un uomo da più di 650 gol in carriera come Cristiano Ronaldo, diventando di diritto uno dei favoriti per la vittoria finale nella classifica marcatori Serie A. Il portoghese non ha avuto vita facile nella sua stagione di esordio in Italia, le difese hanno riservato una sorta di "attenzione particolare" nei suoi confronti, ma non hanno potuto evitare di fargli raggiungere la ragguardevole cifra di 21 gol in campionato. Un ottimo risultato, in un'annata che ha visto l'esplosione di giovani centravanti come Piatek (22 gol) e Milik (17 gol).

Se due anni fa la palma di giocatore più prolifico fu vinta a pari merito da Immobile e Icardi con 29 reti, nella stagione 2018/2019 è stato Fabio Quagliarella a mettere tutti in fila: 26 i gol per l'attaccante 36enne della Sampdoria, che si è imposto su Duvan Zapata (23 gol con la maglia dell'Atalanta). E nella stagione 2019/2020, chi vincerà la classifica marcatori in Serie A? Con Icardi al PSG, solo Ciro Immobile potrebbe conquistare il terzo titolo da capocannoniere, mentre Dzeko e Higuain potrebbero arrivare al loro secondo successo, con quest'ultimo che continua a detenere il record di gol messi a segno in una sola stagione, gli ormai famosi 36 gol della stagione 2015/2016.

Ciro Immobile si è già laureato due volte capocannoniere in Serie A

Classifica marcatori Serie A 2019/2020: in testa Immobile con 23 gol

