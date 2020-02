Novak Djokovic ha vinto gli Australian Open 2020. Il 32enne serbo, numero 2 del ranking Atp e secondo favorito del tabellone, ha sconfitto in finale il 26enne austriaco Dominic Thiem, numero 5 del mondo e del seeding, col punteggio di 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4. Sono ora 17 i successi nei Major per Djokovic. Dopo l'ottava vittoria della sua carriera nella competizione australiana, il serbo ha parlato così:

Poi un bellissimo messaggio nei confronti di Kobe Bryant:

Ci sono state cose devastanti in Australia, incendi e gente che in zone del mondo perde la vita per la guerra. Poi la morte di Kobe Bryant, una persona molto speciale per me. Bisogna essere uniti, stare vicini alle persone che ci vogliono bene. Nel Mondo ci sono cose più importanti ed è giusto essere consapevoli di cosa accade introno a noi.