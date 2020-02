Braun Strowman va per il titolo intercontinentale contro Shinsuke Nakamura.

di Marco Ercole - 01/02/2020 12:19 | aggiornato 01/02/2020 12:23

Dopo la Royal Rumble 2020 per la WWE si è avviata ufficialmente la Road to WrestleMania 36. Drew McIntyre affronterà Brock Lesnar nel main event del roster di Raw, ma per quanto riguarda SmackDown bisogna capire cosa succederà dopo la nuova vittoria di The Fiend contro Daniel Bryan, così come Bayley si è confermata campionessa dopo il suo match contro Lacey Evans.

Si attendono quindi sviluppi sotto questi punti di vista, mentre ce ne saranno di certo per quel che riguarda il titolo intercontinentale di Shinsuke Nakamura, che sarà messo in palio proprio stasera contro Braun Strowman. In programma poi un Fatal 4-Way Tag Team Match in cui sarà assegnata una title shot per affrontare i campioni del New Day.

WWE SmackDown 31 gennaio 2020

Questo e molto altro nella puntata che va in onda direttamente dal BOK Center di Tulsa in Oklahoma, che vi racconteremo come sempre qui su WWE-ek SmackDown, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it, dove potrete trovare WWE News e Highlights dello show.

Roman Reigns fissa le regole: chi perde mangia cibo per cani

Fresco del suo trionfo alla Royal Rumble, Roman Reigns (accompagnato da The Usos) si offre di ripagare King Corbin, Dolph Ziggler e Robert Roode per la loro precedente consegna di cibo per cani.

Heavy Machinery vs Lucha House Party vs Miz & Morrison vs The Revival

Quattro dei migliori tandem di SmackDown combattono per un'opportunità titolata contro The New Day al Super ShowDown.

Otis e l'invito di San Valentino con Mandy

Dopo una deludente conclusione del loro match, Tucker incoraggia Otis a chiedere a Mandy Rose di uscire.

Mandy Rose e Sonya Deville vs Alexa Bliss e Nikki Cross

Dopo che il match della scorsa settimana è stato interrotto a causa di una rissa caotica, i tag team rivaleggiano nuovamente.

Shinsuke Nakamura (c) vs Braun Strowman

The Monster Among Men ottiene finalmente la tanto agognata opportunità per il titolo intercontinentale contro The King of Strong Style.

Elias risponde alle critiche di Cesaro

Un furioso Sami Zayn manda Cesaro sul ring per affrontare gli insulti lirici di Elias, ma il musicista lo rimanda indietro con un rapido attacco.

Sheamus vs Shorty G

Nonostante sia uscito sconfitto contro The Celtic Warrior nella Royal Rumble, Shorty G si avvicina di nuovo a Sheamus in vista di Super SmackDown.

Naomi torna a SmackDown e sfida Bayley

Dopo essere tornata sul ring alla Royal Rumble, Naomi fa il suo ritorno anche a SmackDown.

Roman Reigns e The Usos vs King Corbin, Dolph Ziggler e Robert Roode

Roman Reigns e The Usos concedono una rivincita a King Corbin, Dolph Ziggler e Robert Roode con una clausola: "Il perdente mangia cibo per cani".

Roman Reigns serve il cibo per cani a King Corbin

Con il ricordo dell'attacco con cibo per cani di King Corbin ancora stampato nella sua mente, The Big Dog ripaga il suo rivale con la stessa moneta.