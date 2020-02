La sessione invernale è finita, alcuni giocatori però sono ancora senza squadra: ecco la lista.

Calciomercato finito, sì, ma non per tutti: c'è ancora una folta schiera di giocatori pronti a rimettersi in gioco. Il motivo? Semplice: non hanno contratto. Gli svincolati ogni anno attirano le attenzioni dei club, che valutano ghiotte occasioni di portarsi a casa giocatori a costo 0. E tra questi, ad oggi, troviamo alcuni volti conosciutissimi in Serie A.

Pensiamo ad esempio a Matri: in questi primi mesi non ha trovato spazio al Brescia, quindi ha deciso di rescindere il suo contratto, di mettersi seduto e di aspettare paziente un'offerta. Si parla di Parma per lui, che è tra i nomi più caldi tra gli svincolati dopo la chiusura del calciomercato di gennaio.

Oltre agli italiani, anche all'estero ci sono molti parametri zero a piede libero: qualcuno di questi ha infiammato diverse sessioni di calciomercato degli anni passati, per poi finire senza squadra. I tempi i cambiano, ma c'è sempre un'occasione per rilanciarsi. Chissà in quale club.

C'è anche Guarin!

Calciomercato, quanti svincolati: ecco le vecchie conoscenze della Serie A

Abbiamo citato Matri, che sicuramente è tra i più "famosi", ma i nomi celebri non mancano di certo: c'è anche Abate, ad esempio, ancora alla ricerca di una nuova sfida dopo l'addio al Milan. Senza squadra anche Giuseppe Rossi, che negli ultimi mesi si è allenato con Villareal per tenersi in forma (ora si parla di MLS per l'ex Genoa). Torniamo indietro di qualche anno e citiamo Martins e Flamini: niente contratto per entrambi, che ora sono pronti di nuovo a ripartire. Ecco la lista dei giocatori transitati per la Serie A attualmente svincolati:

Alessandro Matri , ultima squadra: Brescia

, ultima squadra: Brescia Ignazio Abate , ultima squadra: Milan

, ultima squadra: Milan Giuseppe Rossi , ultima squadra: Genoa

, ultima squadra: Genoa Fredy Guarin , utlima squadra: Vasco da Gama

, utlima squadra: Vasco da Gama Obafemi Martins , ultima squadra: Shanghai Shenhua

, ultima squadra: Shanghai Shenhua Mathieu Flamini , ultima squadra: Getafe

, ultima squadra: Getafe Nicklas Bendtner, ultima squadra: Copenaghen

ultima squadra: Copenaghen Jonathas , ultima squadra: Hannover

, ultima squadra: Hannover Mathias Silvestr e, ultima squadra: Empoli

e, ultima squadra: Empoli Ivan Strinic , ultima squadra: Milan

, ultima squadra: Milan Bacary Sagna , ultima squadra: Montreal Impact

, ultima squadra: Montreal Impact Rolando , ultima squadra: Marsiglia

, ultima squadra: Marsiglia Pablo Armero , ultima squadra: Guarani

, ultima squadra: Guarani Emiliano Viviano , ultima squadra: Sporting Lisbona

, ultima squadra: Sporting Lisbona Marco Andreolli , ultima squadra: Chievo

, ultima squadra: Chievo Gianluca Curci, ultima squadra: Hammarby

ultima squadra: Hammarby Zeljko Brkic , ultima squadra: PAOK Salonicco

, ultima squadra: PAOK Salonicco Lorenzo Crisetig , ultima squadra: Bologna

, ultima squadra: Bologna Vladimir Weiss , ultima squadra: Al Gharafa

, ultima squadra: Al Gharafa Joel Untersee, ultima squadra: Empoli

Bendtner ai tempi della Juventus

Altri giocatori ancora senza contratto

Di seguito inseriamo altri tre giocatori svincolati che non sono mai passati per la Serie A ma che, per importanza e rilevanza internazionale, vanno comunque menzionati. Tra l'altro più volte sono stati accostati al nostro campionato, quindi chissà che non possano arrivare adesso che sono senza contratto.