Barcellona, Setien e il sogno Champions League

Barcellona, offerta monstre per Richarlison: l'Everton dice no

Il Barcellona si è allontanato dall'idea originale. Da spettatore ho visto che alcuni aspetti sono rimasti, ma altri no. Guardo il Barcellona da tutta la vita, non ci sono più Iniesta e Xavi ma si può giocare bene anche senza di loro. Qui non c'è tempo, per cui bisogna mettere dei concetti nella testa dei giocatori e saranno poi loro a svilupparli una volta interiorizzati.

Speriamo di riuscire a renderlo così felice da desiderare di rimanere. Non ho dubbi che il suo futuro sia qui, è un vincente e gli importa che le cose si facciano per bene. Sa di essere importante, di poter risolvere le partite ma dobbiamo essere squadra per essere più forti.

Il fatto che voglia tornare è un bene, a me piace vedere e avere in squadra i grandi calciatori.

