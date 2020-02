Primo tempo spettacolare al Mapei Stadium, con i neroverdi capaci di andare avanti 3-0. I giallorossi tentano la rimonta, ma l'espulsione di Pellegrini annienta le speranze.

di Daniele Rocca - 01/02/2020 22:52 | aggiornato 01/02/2020 23:23

Stessa gara, stesso risultato. Ma a parti invertite. Il Sassuolo batte la Roma 4-2, come successo all'Olimpico nel girone d'andata, quando a imporsi furono i giallorossi. È bastato il primo quarto d'ora per capire l'andamento della partita, con la doppietta di Caputo che ha spianato la strada alla squadra di De Zerbi, capace di vincere la settima sfida di questa Serie A.

La forza dei neroverdi è stata quella di non arrendersi. Prima dell'intervallo è arrivato anche il punto del 3-0 grazie al gol di Djuricic. Nella ripresa esce dagli spogliatoi un'altra Roma, che riesce a sbloccarsi grazie al colpo di testa di Dzeko. Dopo pochi minuti Pellegrini prende il secondo giallo, lasciando la squadra in 10.

Nonostante l'inferiorità numerica però i giallorossi trovano il secondo gol. Fallo di mano di Boga e trasformazione impeccabile di Veretout. Ma è proprio l'ivoriano a mettere la parola fine sul match. Progressione palla al piede, rientro sul destro e palla all'incrocio. Spettacolo Sassuolo al Mapei Stadium, ora la Roma rischia di essere superata dall'Atalanta in classifica.

Getty Images L'esultanza del Sassuolo

Serie A, le pagelle di Sassuolo-Roma

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6.5; Toljan 7, Ferrari 6.5, Romagna 6, Kyriakopoulos 6.5; Obiang 6.5, Locatelli 7.5; Berardi 7.5 (87' Magnani sv), Djuricic 7, Boga 7.5 (82' Magnanelli 6); Caputo 7.5 (75' Defrel 6). All. De Zerbi 7.5.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez 5.5; Santon 5 (46' Bruno Peres 6), Mancini 4, Smalling 4.5, Spinazzola 5; Veretout 6 (81' Villar sv), Cristante 5.5; Under 5 (65' Carles Perez 5.5), Pellegrini 4, Kluivert 5; Dzeko 6. All. Fonseca 5.

I migliori

Caputo 7.5

Negli spazi può essere devastante, si sa. La Roma glieli concede e lui non fallisce. Doppietta in un quarto d'ora: ci pensa lui a mettere la partita in discesa per il Sassuolo. Avrebbe il colpo del ko nella ripresa, ma a un metro dalla porta si fa distrarre dall'intervento a vuoto di Bruno Peres.

Boga 7.5

Se non fosse per il fallo da rigore causato sarebbe da 8. Ma in una serata come questa, è giusto che tutto il tridente del Sassuolo prenda lo stesso voto. Il gol del quarto gol è una perla assoluto, il modo migliore per farsi perdonare per quel tocco di mano 60 secondi prima. Un'altra categoria.

Berardi 7.5

Guardandolo giocare verrebbe da dire: "Questo è da Nazionale". Il tocco di esterno con cui manda in porta Djuricic è pura poesia. Dispensa colpi di tacco con una semplicità degna del miglior Roberto Mancini. Sa anche sacrificarsi, aiutando Toljan in fase difensiva. Ha fatto anche il terzino.

I peggiori

Smalling 4.5

Serata da incubo per i centrali della Roma. Non si salva nemmeno lui, tra i migliori una settimana fa nel derby, capace di arginare il capocannoniere della Serie A, Ciro Immobile. Un paio di errori non da lui, quando si fa attrarre dal pallone, sicuro dell'anticipo, ma arriva spesso in ritardo.

Mancini 4

C'è la sua firma su tutti e quattro i gol del Sassuolo. Sul primo: prova la scivolata andando a vuoto. Sul secondo: copre la porta e non l'uomo. Sul terzo: sbaglia la costruzione e tiene in gioco Djuricic. Sul quarto: concede a Boga l'interno invece di mandarlo sull'esterno. Peggior prestazione da quando è arrivato a Roma.

Pellegrini 4

Si nota nel primo tempo solo per l'ammonizione. Nella ripresa serve l'assist per il gol di Dzeko che rianima la Roma, poi ci pensa lui a complicare la possibile rimonta giallorossa. Altro fallo ingenuo e altro giallo. Un'espulsione che peserà anche per la prossima gara venerdì contro il Bologna.