Roma, il retroscena: Friedkin in realtà voleva il Milan

di Redazione Fox Sports - 01/02/2020 13:00 | aggiornato 01/02/2020 13:05

Entro la fine di febbraio l'iter dovrebbe essere concluso e avverrà il passaggio di proprietà della Roma tutto statunitense, da James Pallotta a Dan Friedkin. In attesa che il texano arrivi a Roma per il closing, emerge un clamoroso retroscena riportato da Milano Finanza, secondo il quale prima di accelerare per l'acquisto della società giallorossa, Friedkin avrebbe fatto un tentativo con un'altra squadra della nostra Serie A.

Si tratta del Milan, club con il quale il magnate americano avrebbe sondato il terreno proprio nelle ultime settimane, provando un ultimo blitz prima di concludere l'operazione con la Roma.

Sul piatto, per tentare di convincere la proprietà rossonera, sarebbe stata messa un'offerta da circa 1 miliardo di euro complessivi, che però non si sono rivelati sufficienti per convincere il fondo Elliott e la famiglia Singer a cedere.

Una volta ricevuto questo no, sempre secondo quanto riportato dal quotidiano economico, allora Friedkin ha scelto di desistere, orientandosi esclusivamente sulla Roma e investendo una cifra vicina ai 750 milioni di euro. Insomma, l'obiettivo del texano era quello di arrivare in Serie A e salvo colpi di scena di riuscirà diventando il nuovo proprietario della società giallorossa. Nei suoi pensieri, però, c'era anche il Milan. Per il quale avrebbe messo sul piatto anche più soldi.