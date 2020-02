Il Liverpool vince ancora, batte 4-0 il Southampton e continua a macinare record. Vittoria in rimonta e al 90' per Ancelotti. Lo United

di MarcoValerio Bava - 01/02/2020 22:55 | aggiornato 01/02/2020 23:30

La 25a giornata di Premier League, aperta dal lunch match tra Leicester e Chelsea, terminato 2-2, prosegue con tante sfide interessanti nel pomeriggio di sabato. Il Liverpool prosegue la sua marcia trionfale e ad Anfield schianta un Southampton reduce da un grande momento in cui aveva conquistato 17 punti in otto gare. Senza Mane e Milner, Klopp avanza Oxlade sulla linea degli avanti con Firmino e Salah. Primo tempo equilibrato, con i Saints che giocano alla pari, sfiorando anche il vantaggio con l'ex Ings. Un altro ex, stavolta del Southampton, come Van Dijk ci prova ma non fa male a McCarthy. Al 32' entra in scena il VAR che cancella un rigore per i Reds per un fallo su Firmino: decisione dubbia. Un penalty lo chiedono anche gli ospiti per un sospetto intervento di Fabinho su Ings, ma arbitro e tecnologia non assecondano la richiesta.

Nella ripresa, però, la musica cambia, il Liverpool cambia marcia e trova subito il vantaggio con Oxlade-Chamberlain che s'accentra da sinistra e scarica un rasoterra che beffa McCarthy. Più vivi i Reds e pericolosi ogni qual volta si affacciano in avanti. Al 60' Firmino pesca Henderson che piazza la palla alla sinistra del portiere del Southampton. I Saint rischiano di tornare in partita con Ward-Prowse: palla fuori di poco. Viene annullato un gol a Salah, poco male però per l'egiziano che nell'ultimo quarto d'ora si prende la scena, fa doppietta e regala al Liverpool la ventiquattresima vittoria in campionato. Reds sempre più primi a quota 73 punti, vette mai toccate prima da nessun altro team a questo punto della stagione.

Meno spettacolare, ma comunque pesante il successo dello Sheffield United in casa del Crystal Palace. Le Blades schierano dal primo minuto il nuovo arrivato Sander Berge, preso 24 ore prima dal Genk per 22 milioni di sterline e divenuto l'acquisto più caro nella storia del club. Lo Sheffield non tira mai in porta, ma vince grazie a un errore clamoroso di Vincent Guaita che dovrebbe addomesticare facilmente un cross proveniente da sinistra e invece si fa male da solo mandando la palla nella propria porta. Non servono a nulla i tentativi del Palace di raddrizzare la partita, vince la squadra di Wilder che sale a quota 36 e mette pressione sia a United che a Wolverhampton. Poco spettacolo e tanta noia a Newcastle nello 0-0 tra i padroni di casa e il Norwich. Un punto che serve a poco ai Canaries che restano ultimi in classifica a -7 dalla zona salvezza.

Premier League, il riepilogo delle sfide del sabato

Premier League: rimontona Everton, lo United pareggia

Finisce 0-0 a Old Trafford tra United e Wolverhampton. Solskjaer si affida subito a Bruno Fernandes per cercare di dare più qualità alla sua squadra che deve fare a meno di Pogba, Rahsford, McTominay, Matic e Tuanzebe. Il portoghese va vicino al bersaglio grosso al 34', ma è soprattutto la squadra di Espirito Santo a fare la partita. A suo modo chiaramente: linee strette e ripartenze veloci puntando soprattutto su Adama Traore che servito da Jota mette i brividi al pubblico di Old Trafford. Partita più bella e spettacolare nel secondo tempo, i Wolves hanno più spazio per andare in contropiede e Jota si divora una clamorosa palla gol non riuscendo a calciare una volta arrivato a due passi da De Gea.

Lo United risponde con Juan Mata che prova a far girare il destro dai venti metri, ma non inquadra lo specchio di un soffio. Manca un po' di imprevedibilità davanti ai Red Devils e allora Solskajer inserisce nella mischia Greenwood e proprio il giovane attaccante si rende subito pericoloso, ma Rui Patricio è attento. Fondamentale Maguire all'82' per anticipare Doherty che era tutto solo a due passi da De Gea; dall'altra parte è proprio il centrale ex Leicester ad aver l'occasione per il vantaggio, ma Rui Patricio esce e mura. United a un passo dal gol vittoria al 94' con Dalot, colpo di testa su cross di Wan-Bissaka e palla fuori di niente. Pareggiano Wolves e Man.United, un punto che serve poco ai padroni di casa e un po' di più agli Wolves. Entrambe comunque sorpassate dallo Sheffield United.

Impresa dell'Everton di Ancelotti che in casa del Watford va sotto di due gol, rimonta e vince al 90' in inferiorità numerica. Hornets scatenate e in vantaggio subito con l'ex Bologna Masina. Il raddoppio arriva al 41', con un'altra vecchia conoscenza del campionato italiano, l'ex Juve Roberto Pereyra che fa esplodere Vicarage Road. Sembra finita per i Toffees, ma nel giro di tre minuti, tra il 46' e il 49', Yerri Mina fa doppietta e scrive un copione diverso per il secondo tempo. La partita è elettrica, occasioni da entrambe le parti, a venti minuti dal termine però l'Everton resta in dieci per il doppio giallo a Delph. Il Watford allora ci crede, Doucoure va a un passo dal 3-2, ma al 90' è Walcott in contropiede a far gol e mandare in paradiso Ancelotti. Altro match ricco di emozioni quello tra West Ham e Brighton. Gli Hammers non riescono proprio a uscire dal tunnel e gettano alle ortiche un'altra occasione. La squadra di Moyes va avanti di due con Issa Diop e Snodgrass. Si va a riposo sul 2-0, ma a inizio ripresa Ogbonna fa autogol e riapre il match che però sembra richiudersi quando Snodgrass firma la doppietta personale. I Seagulls non si arrendono e sfruttano le fragilità mentali del West Ham e con Gross e Murray portano via da Londra un punto importante. Pesantissimo il successo del Bournemouth che batte in casa l'Aston Villa e si rilancia in ottica salvezza. Decidono i gol di Billing e Ake, inutile il 2-1 di Samatta. Le Cherries ora sono fuori dalla zona calda, dove invece è piombato il West Ham ora terzultimo in Premier.

A victory from strength of character. Well done team. #COYB pic.twitter.com/xE0kRK6rFn — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) February 1, 2020

I risultati del sabato di Premier