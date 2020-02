L'ex difensore della Roma è protagonista nel pomeriggio del King Power Stadium, firmando prima il vantaggio poi il definitivo pareggio. Di Barnes e Chilwell i gol per la squadra di Rodgers, che resta a +8 dai Blues.

di Michele Pedrotti - 01/02/2020 15:28 | aggiornato 01/02/2020 15:33

È la 25esima giornata di Premier League, la prima dell'era Brexit, e si gioca una gara importantissima in ottica Champions. Al King Power Stadium si affrontano Leicester e Chelsea, rispettivamente terza e quarta della classe, con le Foxes avanti di ben 8 punti in classifica. In pochi se lo sarebbero aspettato alla vigilia di questo campionato, ma con organizzazione e continuità gli uomini di Rodgers stanno portando avanti una stagione praticamente perfetta (14 i punti di vantaggio sul quinto posto del Manchester United), sporcata soltanto dall'eliminazione in semifinale di EFL Cup contro l'Aston Villa, 4 giorni prima di questa sfida.

Dopo un primo tempo piuttosto piatto, nella ripresa le due squadre danno vita a un grande spettacolo. Prima Rudiger fa 1-0, poi Barnes e Chilwell ribaltano tutto ma è ancora l'ex romanista a timbrare il cartellino, portando sul definitivo 2-2 la partita.

Un punto a testa dunque, con le Foxes ancora a +8 e saldamente al terzo posto. Può essere tutto sommato soddisfatto anche Lampard, visto come si erano messe le cose e visto anche l'errore di Barnes nel finale, che tutto solo davanti a Caballero ha mandato fuori quello che poteva essere il gol vittoria. Occhio ora a United e Wolverhampton, che in serata si contenderanno tre punti che avvicinerebbero il quarto posto.

Un gol ma anche un errore clamoroso nel finale per Barnes, che poteva diventare l'eroe di giornata

Premier League, primo tempo alla pari tra Leicester e Chelsea

La prima notizia di giornata, preannunciata già in conferenza da Lampard, è l'assenza di Kepa tra i pali. Nessun problema fisico per il basco, bensì una scelta tecnica a favorire la prima presenza stagionale in Premier del classe '81 Willy Caballero. Curiosamente, l'ultima apparizione in Premier League per l'ex portiere del Malaga risale al 12 maggio scorso sempre a Leicester, nello 0-0 che chiuse la stagione delle due squadre.

Andando alla partita, i primi venti minuti sono quasi un assolo del Chelsea. I Blues dettano i ritmi della partita e attaccano con continuità, non riuscendo tuttavia a scalfire il muro delle Foxes. Che a metà primo tempo prendono coraggio, sfiorando il gol del vantaggio con Jamie Vardy: errore in disimpegno della difesa ospite, ne approfitta il numero 9 che però tira addosso a Caballero in uscita.

Tornano a giocare meglio gli uomini di Lampard nel finale, ma nonostante questo l'ultima chance è dei padroni di casa. Un colpo di testa di Choudhury, su angolo battuto da Maddison, finisce sul fondo non di molto.

150 Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-127

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-128

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-129

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-130

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-131

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-132

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-133

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-134

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-135

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-136

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-137

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-138

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-139

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-140

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-141

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-142

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-143

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-144

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-145

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-146

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-147

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-148

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-149

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-150

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Chelsea - Premier League 2019/2020-foto-151

Chiudi 1 di 150

Nella ripresa succede di tutto

Neanche un minuto nel secondo tempo e arriva il vantaggio del Chelsea. Cross da calcio d'angolo sul secondo palo battuto da Mount, prima di tutti arriva Rudiger che batte Schmeichel portando avanti i Blues. Primo gol stagionale per l'ex difensore della Roma, il quinto in totale da quando è in Inghilterra. Gara che dunque cambia improvvisamente, ma viene subito riequilibrata da Barnes al 54'. Bella discesa sulla sinistra del numero 15, che rientra sul destro e grazie anche a una deviazione riesce a infiilare Caballero.

1-1 e ritrmi che, dopo 10 minuti di fuoco, tornano ad abbassarsi con il Leicester a tenere di più il pallone. Dieci minuti esatti dopo il pareggio, ecco che le Foxes riescono a trovare il gol del sorpasso, sfruttando anche un clamoroso errore proprio di Caballero. Cross lungo di Chilwell dalla sinistra, il portere argentino legge malissimo la situazione continuando a inseguire il pallone, controllato prima da Ricardo Pereira che va subito da Tielemans, il quale mette in mezzo un pallone mentre Caballero sta tornando in porta. A concludere a rete con il macino è proprio Ben Chilwell, l'uomo che aveva iniziato l'azione, al secondo gol in questa Premier League.

Gara che diventa ogni minuto più bella, e al 71' ecco l'ennesimo colpo di scena. Altro cross, questa volta da calcio di punizione, di Mount e altro colpo di testa di Rudiger, che per la seconda volta trova la rete firmando un'imprevedibile doppietta, la seconda in carriera dopo quella fatta registrare il 20 ottobre 2012 con la seconda squadra dello Stoccarda, nella terza lega tedesca contro l'Hallescher.

Passano cinque minuti e gli uomini di Rodgers si divorano una clamorosa chance per il 3-2, con un colpo di testa di Evans tutto solo in mezzo all'area su azione da calcio d'angolo. L'ex difensore del Manchester United, però, calibra malissimo e manda alto. Foxes che hanno un'altra occasione incredibile con Barnes, lanciato in porta da Vardy ma impreciso con il piatto destro a tu per tu con Caballero. Non ci sono altre occasioni, con le due squadra che devono dunque accontentarsi di un punto a testa.