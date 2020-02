Ho saputo dalla società che forse non arriverà dopo la chiusura della sessione di mercato, se sarà tesserato lo sarà per l'anno prossimo. È un grande giocatore e speravamo di averlo subito.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza del Parma sta valutando se fare ricorso in modo da ottenere la conclusione dell'affare. E mentre si attende di sapere come finirà, sono arrivate le parole di Xavi in conferenza.

Il suo passaggio fra le fila dell'Al-Sadd sembrava ormai cosa fatta e i Ducali hanno consegnato tutti i documenti necessari per concludere l'operazione a pochi minuti dalla chiusura della finestra di gennaio (le ore 22:00 in Italia).

