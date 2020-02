Dall'attaccante polacco passato dal Milan all'Herta Berlino fino all'accoppiata Haaland-Emre Can al Borussia Dortmund e a Dani Olmo al Lipsia: gennaio di colpi in Germania.

di Luca Guerra - 01/02/2020 23:21 | aggiornato 01/02/2020 23:26

Gennaio e Bundesliga hanno fatto rima con calciomercato: gli affari della sessione invernale non hanno rappresentato per alcuni club tedeschi solo l'occasione per puntellare la rosa, ma anche (e soprattutto) il modo più adatto per piazzare colpi incisivi, soprattutto in attacco. Bussare in particolare a Borussia Dortmund, Herta Berlino e Hoffenheim per conferme.

In ordine cronologico, l'ultima società a trovare nel calciomercato invernale un nuovo centravanti è stata l'Herta Berlino: nel penultimo giorno di trattative alla corte di Jurgen Klinsmann un nome come Krzysztof Piatek. Per il centravanti polacco, già in campo nell'anticipo del venerdì per 27 minuti contro lo Schalke 04 (finito 0-0), nelle casse del Milan sono andati 27 milioni di euro. Una cifra che ha portato l'Herta a rappresentare il club più "spendaccione" d'Europa nell'ultimo mese.

Per migliorare una classifica che vede l'Herta al tredicesimo posto in Bundesliga, i dirigenti berlinesi hanno pensato di piazzare un poker di colpi. L'arrivo di Piatek era stato preceduto da quelli di Santiago Ascacibar, centrocampista argentino pagato 11 milioni allo Stoccarda, dal brasiliano Matheus Cunha, comprato per 11 milioni dal Lipsia, e dal centrocampista francese Lucas Tousart, arrivato dal Lione, il cui cartellino è costato 25 milioni. Totale delle uscite: 78 milioni di euro.

Calciomercato, l'attaccante Erling Haaland al Borussia Dortmund colpo del mercato di gennaio

Calciomercato, Haaland il vero colpo di gennaio: non solo in Bundes

A proposito di centravanti e di cambi di casacca a gennaio, se si guarda alla Bundesliga il pensiero corre a Erling Haaland al Borussia Dortmund: l’ex Salisburgo è stato prelevato grazie al pagamento della clausola rescissoria (20 milioni di euro) e ha subito fatto saltare il banco con 7 reti nelle prime tre partite giocate nel campionato tedesco. Un cammino impressionante per tutti, probabilmente anche per Emre Can, altro acquisto last minute dei gialloneri: il centrocampista classe 1994 è stato riportato in patria dalla Juventus nell'ultimo giorno di calciomercato spendendo 1 milione di euro per il prestito ma con l’obbligo di riscatto fissato a 25 milioni al verificarsi di determinate condizioni.

Calciomercato, Dani Olmo è passato al Lipsia per 35 milioni tra quota fissa e bonus

Se Haaland è la stella dell'attacco, il colpo più importante a centrocampo l'ha battuto il Lipsia con l'arrivo di Dani Olmo: lo spagnolo è stato acquistato dalla Dinamo Zagabria per 25 milioni di euro più 10 milioni di bonus, con percentuale sulla futura rivendita variabile dal 10% al 20% in base all’importo assicurata al club croato. Un'operazione che ha permesso al Lipsia di superare la concorrenza di Wolverhampton, Milan e soprattutto Bayern Monaco: i bavaresi si sono "limitati" a gennaio a rifinire la difesa con il laterale destro Alvaro Odriozola dal Real Madrid, arrivato in Bundes con la formula del prestito.

Bayer Leverkusen, l'investimento è Palacios

L'investimento che più incuriosisce tra quelli operati l'ha però concluso il Bayer Leverkuse, che ha portato a casa Exequiel Palacios, centrocampista argentino costato circa 20 milioni versati nelle casse del River Plate, dove in stagione aveva 15 presenze in Superliga, arricchite da un gol e un assist. Un milione in meno è stato pagato invece dalle "Aspirine" Edmond Tapsoba, difensore 20enne prelevato dal Vitoria Guimares. Si parte dai centravanti e con i centravanti si chiude: per conferme chiedere all'Hoffenheim, settima forza della Bundesliga a fine gennaio e rinforzata dagli arrivi di Munas Dabbur, centravanti israeliano acquistato per 12 milioni dal Siviglia ma che al Salisburgo aveva dato il meglio della sua carrera. Al suo arrivo è stato affiancato quello di Jacob Bruun Larsen (9 milioni) dal Borussia Dortmund. Quella di gennaio è stata una Bundes d'attacco. Sul mercato e in campo.

Bundesliga, la Top 10 degli acquisti di gennaio

Quasi 200 milioni di euro: è quanto hanno speso i top club tedeschi per il calciomercato di gennaio. Investimenti che ora attendono la prova del campo nella seconda parte, quella decisiva. Ecco la Top 10 dei colpi arrivati in Germania: